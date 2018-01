Femeia moartă în spital. Fiul face acuzaţii grave Femeii i s-a facut rau, iar fiul ei a sunat imediat la 112. A fost preluata de o ambulanta si transportata de urgenta la Spitalul Judetean Suceava. Acolo, medicii i-au spus ca are un inceput de diabet, dar si ciroza. I-au administrat insulina, insa starea femeii s-a agravat. A doua zi fiul si-a gasit mama moarta in spital. In urma necropsiei, medicii legisti au stabilit ca femeia a murit din cauza unei hemoragii cauzata de o peritonita, ceea ce inseamna ca femeia trebuia operata imediat ce a ajuns la spital. Indurerat si revoltat, fiul femeii a postat un mesaj tulburator pe pagina… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

