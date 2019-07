Stiri pe aceeasi tema

- Viitorul lui Gica Hagi s-a facut, din nou, de ras, in Belgia, cu aceeași echipa! Acum 3 ani, KAA Gent o invingea cu 5-0 pe Viitorul, iar coșmarul s-a repetat. In turul 2 al preliminariilor Europa League, constanțenii au fost zdrobiți de belgieni.A fost 5-1 la pauza, intr-un meci care s-a terminat…

- Gent - Viitorul, partida de azi din turul II al preliminariilor Europa League, nu va putea fi urmarita la TV. Motivul e unul simplu: TVR a refuzat sa achite o suma de bani in plus pentru cumpararea meciului echipei lui Gica Hagi. Gent - Viitorul se joaca azi, de la ora 21:30, liveTEXT pe GSP.ro. Ionuț…

- Viitorul și Gent se infrunta in turul II preliminar al Europa League. Prima manșa e azi, de la 21:30. Meciul nu e transmis la TV in Romania, dar poate fi urmarit liveTEXT pe GSP.ro. Caștigatoarea dublei manșe dintre Viitorul și Genk joaca in turul urmator cu AEK Larnaca (Cipru) sau Levski Sofia (Bulgaria).…

- Deținatoarea Cupei Romaniei, FC Viitorul, intalnește astazi, de la ora 21.30, in Belgia, pe KAA Gent, in prima manșa din turul doi preliminar al Europa League. Acesta este al patrulea sezon consecutiv in cupele europene pentru echipa constanțeana. Iata cum arata lotul deplasat de Gica Hagi la Bruxelles:…

- FC Viitorul a inceput senzational sezonul 2019 2020 al Ligii 1, invingand Dinamo la Ovidiu cu 5 0 A fost scorul etapei, astfel ca echipa lui Hagi s a instalat pe primul loc al clasamentului.Golurile au fost marcate de Iancu 9, 69 , Ganea 48 , Calcan 66 si Eric 70 , gazdele jucand impresionant si administrandu…

- Ianis Hagi, 20 de ani, ar putea ajunge in Rusia, la Spartak Moscova. Ianis Hagi este cel mai curtat fotbalist roman, fiind cautat de multe cluburi europene. Dupa ce presa din Belgia a anunțat ca mijlocașul de la Viitorul are șanse mari sa ajunga la Anderlecht, acum rușii scriu ca Gica Hagi și conducerea…

- Ianis Hagi (20 de ani) este la mare cautare in Europa de Vest. Echipe din Olanda, Belgia si din alte campionate de top il urmaresc pe fiul ”Regelui”, dar ultima oferta pare cea mai tentanta pentru club.Genk e dispusa sa oferte pana la 10 milioane de euro pentru a-si asigura serviciile decarului…

- Antwerp, antrenata de Ladislau Boloni, a fost invinsa, vineri seara, in deplasare, cu scorul de 4-0, de echipa Genk, in etapa a saptea a play-off-ului din Belgia.Golurile au fost marcate de Malinovskiy ‘25 (penalti), Samatta ’55, Ito ’57, Heynen ‘90+1 (penalti), informeaza news.ro. Genk…