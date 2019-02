Stiri pe aceeasi tema

- Salariații care lucreaza in acest domeniu ar mai putea lucra și dupa implinirea varstei standard de pensionare.Aceasta masura este cuprinsa intr-un proiect de act normativ inregistrat recent la Senat pentru dezbatere. Citește AICI ce angajați pot lucra și dupa varsta de pensionare!…

- Deficitul de personal existent in prezent in Romania a dus la elaborarea unei propuneri de act normativ prin care se majoreaza varsta minima necesara pensionarii pentru anumite categorii de angajati.

- Anunț major despre pensii! Varsta minima de pensionare s-ar putea modifica pentru mii de romani. Totul este prevazut intr-un proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii nr.223 din 24 iulie 2015 privind pensiile militare de stat, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Președintele Partidului Dreapta Liberala, Viorel Catarama, anunța un proiect național de strangere de semnaturi pentru inițierea unui referedum care sa limiteze numarul de angajați de la stat la 10% din total, susținand ca situația actuala a generat "o discriminare accentuata"."Avand in vedere…

- Gripa mai provoaca un deces in Romania. Este vorba de un barbat in varsta de 68 de ani din judetul Galati, a anuntat duminica INSP. Un barbat in varsta de 68 ani, din judetul Galati, este a 20 a persoana care moare din cauza gripei in acest sezon. Barbatul fusese confirmat cu virus gripal tip A, subtip…

- Potrivit proiectului, medicii se pensioneaza, la cerere, la varsta de 67 de ani, indiferent de sex. Cererea privind mentinerea in activitate pana la implinirea varstei de 67 de ani se depune la unitatea angajatoare, cu cel putin trei luni inaintea implinirii varstei standard de pensionare prevazute…

- Guvernul a hotarat! Milioane de romani sunt vizați! Varsta de pensionare se va schimba radical pentru acești romani potrivit noii modificari aduse de Guvern.Acești romani vor putea sa... Citește AICI ce DECIZIE MAJORA a luat Guvernul și cum va schimba aceasta viețile a milioane de romani - vezi…