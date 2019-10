Falimentul operatorului britanic Thomas Cook declanşează un tsunami pe piaţa turismului din întreaga lume Compania infiintata in anul 1841 detinea hoteluri, statiuni turistice, companii aeriene si nave de croaziera, dar se lupta pentru supravietuire dupa ce creditorii amenintasera ca se vor retrage dintr-un acord de salvare care a fost negociat timp de mai multe luni. La data anuntului de intrare in faliment, nu mai putin de 600.000 de turisti din intreaga lume au fost blocati in vacantele organizate de Thomas Cook. 150.000 dintre ei erau britanici. Thomas Cook realiza o cifra de afaceri de aproximativ 10 miliarde lire sterline (11,32 miliarde euro) pe an si deservea 19 milioane de clienti pe an,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Reuniunea cu usile inchise a fost solicitata de cinci state europene membre ale Consiliului de Securitate - Marea Britanie, Franta, Germania, Belgia si Polonia, au mentionat diplomatii. Sedinta consacrata interventiei din Siria va avea loc in marja unor consultari care au loc cu usile inchise…

- BIFE SIM a avut loc intre 12 si 15 septembrie, fiind organizat de Romexpo impreuna cu Asociatia Producatorilor de Mobila din Romania si Camera de Comert si Industrie din Romania. Aceasta a avut loc in Pavilioanele B1 si B2 si au participat peste 230 de comapanii romanesti si internationale din tari…

- Pana in prezent, 115.000 de turisti dintr-un total de peste 150.000 in cadrul asa-numitei 'operatiuni Matterhorn', cea mai ampla operatiune de repatriere pe timp de pace, au fost repatriati. Operatiunea a fost lansata pe 23 septembrie. In urma cu o saptamana, premierul britanic Boris Johnson a promis…

- Selectionata Italiei, care are sase titluri continentale, s-a calificat, duminica, in sferturile de finala ale Campionatului European de volei masculin din Belgia, Olanda, Slovenia si Franta, dupa ce a invins Turcia cu scorul de 3-0 (25-22, 25-18, 25-21), la Nantes, in ultimul meci din optimi.…

- Platforma DownDetector colecteaza in timp real date despre intreruperi ale mai multor servicii online, cele mai afectate țari sunt Franța, Germania, Marea Britanie, Romania, Grecia și Spania. Și utilizatori din afara Europei sunt afectați, Indonezia, Japonia, dar si statele de pe coasta…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro in luna august 2019 a ramas neschimbata, la 1%, arata o estimare preliminara publicata, vineri, de Eurostat, informeaza Reuters. Aceasta este cea mai scazuta rata anuala a inflatiei inregistrata de zona euro dupa luna noiembrie 2016. Cifra comunicata de…

- 47% dintre romanii care au emigrat vor sa se intoarca in tara, fata de 57% in 2017, arata rezultatele unui studiu despre diaspora romaneasca, potrivit unui comunicat transmis de RePatriot - un proiect al Romanian Business Leaders, potrivit Agerpres. Studiul a fost realizat de Open-I Research, la…

- Anual, aproximativ 64% dintre romanii care isi petrec vacantele in afara tarii aleg sa-si incheie si o asigurare de calatorie pentru sentimentul de siguranta pe care o astfel de polita il ofera. De cealalta parte, cei 36% care pleaca fara asigurare considera ca nu li se poate intampla ceva neprevazut…