- Facebook vrea sa revina la scopul pentru care a fost creat. Vor fi tot mai puține știri si anunțuri publicitare Facebook va opera modificari in modul de functionare al fluxului de stiri, continutul media, de afaceri si cel publicitar urmand sa fie "umbrit" de subiecte care au potentialul de a starni…

- Mark Zuckerberg a postat pe blogul companiei sale un text prin care spune ca vrea sa faca din Facebook ”un loc mai bun si mai primitor” pentru toata lumea. Totul vine pe fondul unui an 2017 extrem de zbuciumat pentru reteaua sociala, care a fost implicata in mai multe scandaluri.

- Facebook a anuntat ca isi va modifica algoritmul de rankare al newsfeed-ului astfel incat postarile care cer implicarea utilizatorilor de o maniera evidenta sa fie din ce in ce mai putin vizibile, transmite News.ro . Atat paginile, cat si utilizatorii individuali care folosesc asa-numitele momeli menite…

- Atat paginile, cat si utilizatorii individuali care folosesc asa-numitele momeli menite sa creasca implicarea publicului vor fi in curand dezavantajate de algoritmul pe baza caruia este stabilita ordinea postarilor in newsfeed. Vor fi afectate postari precum cele care cer like-uri, share-uri…

- Setea de like-uri pe Facebook e atat de mare incat pana și Facebook s-a saturat. Platforma de socializare vrea ca utilizatorii sa inceteze cu indemnurile la like și sa fie mai chill in abordarea online. Așa ca ce masuri i-au oamenii lui Mark Zuckerberg? Postarile de tip “engagement bait” vor ramane…

- Facebook va elimina postarile care cer utilizatorilor like-uri sau distribuiri Incepand de saptamana aceasta, Facebook va incepe sa elimine postarile de tip spam și cele de tip "engagement bait”, care cer utilizatorilor sa faca acțiuni cum ar fi distribuirea, etichetarea de prieteni, aprecierea sau…

- Incepand cu aceasta saptamana, Facebook va penaliza postarile in care utilizatorilor li se cere sa dea Like, Share sau sa comenteze. Postari de genul „Marcheaza un prieten caruia ii place sa...” sau „Daca va place dati Like & Share” vor fi afisate mai jos sau deloc in fluxul de stiri. Potrivit unor…

- Retelele sociale sunt criticare dur de un fost manager Facebook pentru modul in care manipuleaza utilizatorii si afecteaza societatea. Chamath Palihapitiya, care pana in 2011 a fost vicepresedinte la Facebook pe segmentul pentru cresterea numarului de utilizatori la Facebook, a declarat ca…

- Compania lui Mark Zuckerberg va extinde un program de inteligenta artificiala pentru a detecta utilizatorii cu intentii suicidare. Software-ul, care recunoaste tiparele comportamentale ale celor care au de gand sa-si incheie socotelile cu lumea asta, a fost testat in Statele Unite si va fi folosit la…

- Hackerii au accesat milioane de conturi ale utilizatorilor Uber anul trecut, insa compania a facut public acest lucru abia marti. In 2016, doua persoane din afara companiei au accesat informatiile personale a 57 de milioane de utilizatori Uber, inclusiv nume, adrese de mail si numere de telefon,…

- Conturi ruse de Twitter au postat aproape 45.000 de mesaje despre Brexit in 48 de ore, in perioada referendumului de anul trecut, cu scopul de a incerca sa semene discordia in timpul scrutinului pe tema retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeana, scrie in editia de miercuri ziarul The Times, relateaza…

- Google ar putea avea stocat tot ce ai spus și tot ce s-a auzit în jurul tau în ultima perioada. Mai mult decât atât, am putea sa și accesam aceste înregistrari. Compania susține ca înregistreaza în mod tacit totul pentru a îmbunatați capacitatea…

- Pe pagina lor de Facebook, Verbraucherzentrale Hamburg (Centrul pentru Protecția Consumatorilor din Hamburg) a dezvaluit ca Ferrero, compania din spatele Nutella, a schimbat in mod secret rețeta. Producatorii au adaugat mai mult zahar și mai mult lapte praf degresat. Conținutul de zahar a…

- Aplicațiile de dating Tinder și OKCupid pot fi sparte de hackeri, iar infractorii cibernetici pot avea acces la fotografiile sau mesajele trimise, ba chiar și la conturi, arata un studiu realizat de catre producatorul rus de antiviruși Kaspersky. Compania a analizat 9 dintre cele mai cunoscut aplicații…

- Comitetul parlamentar britanic a cerut companiei Facebook informații privind activitațile conturilor conexe cu Federația Rusa in perioada referendumului Brexit. Scrisoarea a fost trimisa fondatorului Facebook, Mark Zuckerberg, de catre președintele Comitetului pentru Tehnologii Digitale, Media și Sport.…

- ​Facebook a anuntat ca face un test in sase tari, inclusiv Serbia si Slovacia, pentru a imparti News Feed-ul in doua parti: una cu postari de la prieteni si alta cu postari de la diverse pagini la care utilizatorul a dat Like. Veestea este rea pentru publisherii care depind de traficul din Facebook,…

- Gigantul american Facebook tocmai a facut o noua achiziție, iar de aceasta data demersul merita aplaudat. Compania lui Mark Zuckerberg iși va trece in portofoliu aplicația TBH. Numele TBH vine de la “to be honest” (a fi sincer), iar aplicația are doar noua saptamani de funcționare, insa a fost deja…