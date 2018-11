Stiri pe aceeasi tema

- Expozitia-concept ''Eroi de Razboi - 100 de portrete'', in care sunt prezentate 100 de personaje care au crezut in idealul national, va fi deschisa la Muzeul National al Satului in perioada 20 noiembrie 2018 - 30 ianuarie 2019, informeaza un comunicat de presa. "Prin acest proiect, institutia…

- Cu ocazia Centenarului Marii Uniri, Comitetul Olimpic și Sportiv Roman (COSR), avandu-i la conducere pe Mihai Covaliu – președinte și George Boroi - secretar general, va organiza, vineri, la Muzeul Național al Satului “Dimitrie Gusti” din București, un eveniment denumit “Padurea Olimpica”....

- Muzeul Național al Țaranului Roman va invita luni, 5 noiembrie 2018, de la ora 18, la Clubul Țaranului, la o dezbatere despre volumul „Personajele acestea de a doua mana”. Din publicațiile membrelor Școlii sociologice de la București de Theodora-Eliza Vacarescu, o antologie care cuprinde articole, studii,…

- Muzeul National al Satului "Dimitrie Gusti" din Capitala ii invita pe copii sa ia o pauza de la statul in fata monitorului si sa invete despre arta populara romaneasca, in cadrul proiectului "Saptamana fara calculator", in perioada...

- Muzeul Național al Satului "Dimitrie Gusti" din Capitala ii invita pe copii sa ia o pauza de la statul in fața monitorului și sa invețe despre arta populara romaneasca, in cadrul proiectului "Saptamana fara calculator", in perioada 30 octombrie - 2 noiembrie, potrivit Mediafax.In muzeu vor…

- Cu prilejul zilei patronului lor, Sfantului Apostol si Evanghelist Luca, Breasla Restauratorilor si a Creatorilor de Arta Sacra din Romania va fi in sarbatoare, in spatiul Muzeului National al Satului „Dimitrie Gusti”, partener traditional al Asociatiei Filiala Arta Plastica Religioasa si Restaurare…

- Dezbaterea "Istoria ca fabrica de adevaruri?", in jurul romanului "Efectul fluturelui", o docuficțiune legata de echipele studențești specifice Școlii Sociologice de la București din deceniul al patrulea al secolului trecut, semnata de Doina Jela, este programata pe 9 octombrie, la Muzeul Țaranului,…

- Penitenciarului Bistrita a participat, la sfarsitul saptamanii trecute, la Festivalul de folclor pentru detinuti - editia a IV-a, organizat la Muzeul National al Satului "Dimitrie Gusti" din Bucuresti. In cadrul festivalului a fost prezentat un amplu program artistic structurat pe trei sectiuni distincte:…