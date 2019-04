Stiri pe aceeasi tema

- Cand lumea este dependenta de internet și mii de filme sunt gratis online, dar și contra cost pe platforme speciale cu subtitrari ca la carte, romanii inca prefera sa mearga la cinematograf! In acest moment, sunt raportate 72.112 de locuri in cinematografele din Romania, fața de 58.096 in 2012 sau 68.415…

- Statele membre ale Uniunii Europene au produs in 2018 o cantitate record de 15,2 milioane tone de carne de pasare, in crestere cu aproape un sfert, sau 3,2 milioane tone, comparativ cu 2010, arata datele publicate luni de Eurostat. Anul trecut, aproape 70% din productia totala de carne de…

- Romania a exportat anul trecut cereale in suma de 1,018 miliarde euro in tarile Uniunii Europene, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Peste jumatate din aceste exporturi (577,9 milioane euro) au avut ca destinatie Spania, Italia si Germania. Astfel, in Spania…

- Romania a importat carne si preparate din carne in valoare de 848,6 milioane euro in primele 11 luni din 2018, in timp ce valoarea exporturilor a fost de 387,2 milioane euro, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica.

