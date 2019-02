Stiri pe aceeasi tema

- O poveste incredibila a ieșit la suprafața din lumea justiției și cea a asigurarilor. Un cetațean american care se recomanda cu origini nobiliare cere de la o firma de asigurare, din Romania, nu mai puțin de 68 de milioane de euro, de departe cea mai mare solicitare de acest tip și de doua ori cat incaseaza…

- Ministrul Educatiei Nationale, Ecaterina Andronescu, spera ca din anul viitor toate clasele din Romania sa fie dotate cu tabla inteligenta, iar fiecare elev sa aiba tableta, precizand ca valoarea proiectului este de 400.000.000 de euro. Acesta urmeaza sa fie aprobat de Comisia Europeana.

- Desi spun ca nu vor da detalii pana la lansarea oficiala a produsului, reprezentantii Allianz Țiriac, firma care a conceput pachetul, au aratat ca este vorba despre un produs din zona auto, destinat persoanelor fizice. " Pregatim un nou produs de asigurare auto menit sa simplifice viata clientilor…

- Compania germana Gothaer, una din firmele de asigurari generale de top din Romania, a anuntat ca se va retrage de pe piata locala, dupa ce a decis sa se concentreze pe piata germana. Asiguratorul vorbeste despre o „reasezare a activitatilor din Romania” si sustine ca se va ocupa in tara noastra numai…

- Firma de asigurare Allianz-Tiriac a anuntat, dupa sanctiunile dictate de Consiliul Concurentei, ca va apela la toate parghiile legale pentru a-si dovedi nevinovatia. Totodata, Omniasig a anuntat, miercuri, ca isi rezerva dreptul de a formula actiuni legale, informeaza News.ro.Consiliul Concurentei…

- "Noi am avut mai mult din jumatate din piata romaneasca. Eram si importatori generali Ford si Mercedes. Cu Fordul mi-am sapat singur groapa. Au luat Craiova si s-a terminat", a povestit Ion Tiriac. Omul de afaceri a facut si o marturisire referindu-se la faptul ca atunci cand Mercedes a ales…

- Ion Tiriac , dezvaluire inedita despre fostul președinte intr-un interviu acordat Capital! Miliardarul a povestit ca atunci cand Mercedes a ales sa investeasca in Ungaria si nu in Romania a fost sunat de Traian Basescu, pe vremea aceea presedintele tarii."Eu am o doamna care lucreaza pentru…