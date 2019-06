Stiri pe aceeasi tema

- Poliția din Rusia a reținut miercuri cel puțin 94 de persoane care protestau la Moscova, pentru a cere pedepsirea ofițerilor de poliție implicați în arestarea ziaristului de investigații Ivan Golunov, dupa ce analizele realizate la cererea justiției nu au relevat nicio urma de droguri în…

- Ministerul rus de Interne a anunțat marți ca renunța la ancheta care îl viza pe ziaristul de investigații Ivan Golunov, acuzat de trafic de droguri într-un dosar care a provocat indignarea societații civile, scrie AFP."Golunov va fi eliberat astazi de arestul la domiciliu și…

- Jurnalistul rus de investigații Ivan Golunov a fost plasat in arest la domiciliu pentru doua luni, fiind cercetat pentru trafic de droguri, in timp ce o instanța din Moscova a respins cererea investigatorilor de retinere, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Golunov, in varsta de 36 de ani,…

- Jurnalistul rus de investigatii Ivan Golunov a fost plasat in arest la domiciliu pentru doua luni, fiind cercetat pentru trafic de droguri, in timp ce o instanta din Moscova a respins cererea investigatorilor de retinere, relateaza Reuters.

- Golunov, in varsta de 36 de ani, a fost reținut joi in centrul Moscovei, in rucsacul sau fiind gasite droguri, potrivit poliției și a angajatorului sau, portalul online de știri Meduza, cu sediul in Letonia, noteaza Mediafax. Avocatul lui Golunov, care este cunoscut pentru investigarea presupuselor…

- Jurnalistul rus de investigatii Ivan Golunov a fost inculpat sambata pentru tentativa de traficare a unei 'cantitati importante de droguri', a anuntat avocatul sau, Pavel Cikov, citat de AFP. Ulterior, politia din Moscova a anuntat ca Golunov a fost spitalizat din cauza ca "s-a…

- Jurnalistul rus Ivan Golunov, cunoscut pentru investigatiile privind coruptia autoritatilor moscovite, a fost arestat la Moscova si acuzat de infractiuni legate de droguri, a anuntat vineri politia; angajatorul si avocatul sau sustin ca a fost o inscenare, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Golunov…

