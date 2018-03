Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Gheorghe a fost gasit mort in aceasta seara. La ora 22:15, un apel la 112 anunta ca o persoana este decedata la locuinta sa din Voluntari. Politia va deschide in acest caz un dosar de moarte suspecta. Conform informațiilor, trupul neinsuflețit ar fi fost descoperit de o persoana care avea…

- E o chestiune de timp pana cand porțiunea din DN 10 surpata in urma alunecarilor de teren se va prabuși, in lipsa unor lucrari de consolidare. Apa a sapat in versant, iar astazi surparea a trecut de axul drumului, motiv pentru care autoritațile au inchis sensul de mers Buzau – Brașov, instituind restricții…

- La scurt timp dupa ce au fost externate, Nicoleta a postat cateva imagini pe retelele de socializare, scrie spynews.ro. Tanara a dezvaluit si ce nume a primit fiica ei: Nicole Giulia. Micuta a fost asteptata acasa cu un cadru de poveste. Citeste si Nutu Camataru isi rasfata nevasta din spatele…

- Povestea de iubire dintre Prințul Harry și actrița Meghan Markle va deveni film. Televiziunea americana Lifetime a anuntat ca productia cinematografica intitulata „Harry & Meghan: A Royal Romance“ va fi lansata pe 13 mai. Actorul britanic Murray Fraser, cunoscut din filmul „The Loch“, si actrita de…

- In Delta Dunarii se arata primele semne de primavara: apele se dezgheata, pasarile se pregatesc de dansul iubirii. Navele de pasageri aduc primii turisti care vor sa se bucure de salbaticia acestui colt de Rai.

- Subofiterul de politie din Arad care marti dupa-amiaza a condus beat si a accidentat mortal un barbat care traversa strada regulamentar, pe o trecere de pietoni, a fost arestat preventiv, miercuri, pentru 30 de zile.

- Gestul extrem al unei tinere mame a șocat locuitorii din Craiova. La cateva ore dupa ce și-a luat viața a fost facut publica identitatea sa. Este vorba despre Florentina Cristina Stoian, care era originara din Constanta si locuia in Craiova, impreuna cu un barbat cu care traia in concubinaj. Anchetatorii…

- Intalnire de gradul zero in Costa Rica! Elena Udrea si Alina Bica au stat la aceeasi masa. Blonda de la Cotroceni este insarcinata si va avea doi baieti gemeni, dar acest lucru nu o tine departe de lucrurile care o fac sa se simta bine. Aceasta are pofta de...vin!

- Asigurarea obligatorie a locuințelor este reglementata de Legea nr 260/2008 și este administrata de Pool-ul de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale – PAID. Libertatea iți spune ce fel de daune acopera o astfel de polița și ce trebuie sa faci, pentru a primi banii de la asigurator. Sistemul pentru…

- Mirabela Dauer a fost operata de urgența in ianuarie. Medicii au decis sa o opereze dupa ultimile analize i s-a gasit o tumora la rinichi. Marina Almașan a dezvaluit faptul ca situația de sanatate a Mirabelei Dauer s-a agravat in urma unei diete stricte pe care artista ar fi ținut-o de 6 luni de…

- Pentru prima data in jocurile oficiale din 2018 ACS Poli nu a cedat. Pentru Leo Grozavu remiza de la Craiova a fost prima reușita dupa trei ”incercari”. Tehnicianul se bucura de asemenea ca echipa sa e prima care i-a blocat pe olteni pe noul ”Ion Oblemenco” și considera ca acest 1-1 ii poate ajuta psihic…

- In aceasta perioada, Radu Valcan se afla in Thailanda pentru a filma cel de-al patrulea sezon al emisiunii “Insula Iubirii”, in care cuplurile de indragostiți accepta sa se supuna testului cu cel mai sincer raspuns. In puținele momente libere pe care le are in timpul filmarilor pentru cel de-al patrulea…

- Anda Calin are o familie extrem de frumoasa și este o mamica tare mandra de bebelușa ei! Micuța ei și a lui Liviu Varciu a facut furori pe rețelele de socializare, dupa ce Anda Calin a postat o imagine adorabila cu fetița pe Instagram.

- vezi galeria Opel dezvaluie primele imagini cu noul Combo Life, autovehicul de familie care a ajuns la a cincea generatie. 0 0 0 0 0 0

- SpaceX a reușit sa lanseze cu succes racheta Falcon Heavy, considerata cea mai puternica racheta din lume, la bordul careia se afla și o mașina Tesla Roadster creata de Elon Musk. Un telescop robotizat de la Observatorul Tenagra, Arizona, a surprins imagini cu uimitoarea mașina Tesla…

- Mercedes a publicat primele imagini oficiale cu viitorul AMG GT. In fotografii vedem cum rivalul lui Porsche Panamera este camuflat. Debutul oficial va avea loc in cadrul Salonului Auto de la Geneva.

- Primele imagini cu accidentul cumplit ce a avut loc in apropiere de Moscova au ajuns pe internet. Un avion rusesc al companiei Saratov Airlines, la bordul caruia se aflau 65 de pasageri și șase membri ai echipajului, s-a prabușit. Serviciile de intervenție au gasit trupurile neinsuflețite…

- U Craiova poate profita de remiza dintre FCSB și CFR și se poate apropia la 4 puncte de bucureșteni și 6 de ardeleni. Azi intalnește pe Sepsi Sfantu Gheorghe, ocupanta locului 12 in Liga 1. VEZI LIVETEXT PARTIDA! Partida se va disputa la Craiova și sunt așteptați in jur de 20.000 de oameni. Acasa, oltenii…

- Au aparut primele imagini cu avionul israelian doborat de sirieni. Situatia este extrem de grava, iar totul poate degenera intr-un razboi in toata regula. Armata israeliana a anunțat deja lansarea unui atac „de mare anvergura” in Siria, sambata dimineața.Mai multe detalii aici: A inceput RAZBOIUL:…

- Claudia Pavel s-a intors in tara, joi noapte, dupa eliminarea de la Exatlon. Cream este cea de-a doua vedeta care pleaca din echipa „Faimosilor”, dupa ce Anda Adam a fost eliminata saptamana trecuta in urma unei accidentari grave la genunchi. Cantareata a fost asteptata la aeroport de sora ei, Paula,…

- Supus unui tir incredibil de acuzatii din partea fiilor Ilenei Ciuculete, dintre care cele mai grave se numara acelea ca si-ar fi insusit o mare parte din averea regretatei interprete si ca i-ar fi grabit acesteia decesul, Cornel Gales vine sa contrazica toate aceste neadevaruri!

- Hyundai Motor a dezvaluit primele imagini oficiale si primele informatii mai detaliate despre noua generatie a SUV-ului Santa Fe. Marea noutate este ca automobilul are un design absolut nou la exterior, insa interiorul a fost facut, dupa cum era de asteptat, in stilul ultimelor modele din gama (am fi…

- Anda Adam a fost eliminata marti seara de la Exatlon si s-a intors in Romania. Vedeta a suferit o accidentare la genunchi, in timpul unei confruntari sportive. Din pacate, se pare ca problemele sunt destul de grave, odata ce a ajuns in tara, vedeta si-a facut aparitia intr-un scaun cu rotile.

- Fermierii care s-au angajat sa livreze pe piata tomate inca de la sfarsitul primaverii, urmand sa primeasca un sprijin de 3.000 euro/an, se pregatesc sa planteze. Cand vom manca rosii romanesti si cat vom plati pentru „trufandale“.

- O echipa internationala de cercetatori a produs prima imagine detaliata a suprafetei unei stele gigantice, ce scoate la iveala o atmosfera aproape circulara, lipsita de praf, cu zone complexe ale materialului in continua miscare, cunoscut...

- Imagini cu un jandarm care lovește cu pumnii oamenii în timpul protestului de sâmbata, de la București, au facut furori pe internet, iar acum acesta este cercetat de șefii sai.Jurnalista Ramona Ursu a reușit sa îl identifice pe jandarm și a obținut primele declarații…

- O femeie în vârsta de 87 de ani din judetul Tulcea, imobilizata la pat, a murit, vineri noapte, în incendiul care i-a cuprins locuinta. Pompierii au stabilit ca focul a izbucnit din cauza jarului cazut din soba. Pompierii militari de la Sectia Macin au fost solicitati…

- Au ținut ascuns faptul ca vor deveni parinți, pe tot parcursul sarcinii, iar la mijlocul lunii decembrie cantarețul Enrique Iglesias și iubita sa, sportiva Anna Kournikova, le spuneau bun venit pe lume unor gemeni. Au doi copii dintr-un foc, dar cele doua vedete nu au vrut sa ofere detalii despre aceasta…

- Tiago Mutu s-a apucat de fotbal. Inainte sa invețe sa mearga, fiul managerului de la FRF s-a indragostit de minge! Adi a postat un filmuleț pe site-urile de socializare. Adrian Mutu a implinit azi 39 de ani. Mesajul surorii sale. Golurile de la Chelsea / VIDEO Imagini senzaționale din vacanța lui Adi…

- Viitorul a anunțat oficial ca-l lasa pe Eric de Oliveira (32 de ani) sa se transfere, informație oferita in exclusivitate de GSP.ro. Clubul patronat și antrenat de Gica Hagi a emis un comunicat de presa in care și-a dat acordul ca jucatorul sa plece, insa n-a dat detalii legate de viitorul club al lui…

- In Noiembrie 2015 cantaretul a platit 13,5 milioane de dolari pentru propria lui locuinta in Los Angeles, o vila de 3000 de metri patrati, cu sapte dormitoare. Vila a fost proiectata de un faimos arhitect din anii 1950, Grefory Ain, iar dupa lucrari de modernizare Ricky s-a mutat in noua lui Casa la…

- In luna noiembrie a anului trecut au aparut primele informatii conform carora Mariah Carey si-ar fi micsorat stomacul. Diva a fost extrem de discreta in toata aceasta perioada si a asteptat un eveniment important pentru a-si etala noua silueta. Mariah i-a uimit pe toti cei prezenti la Golden Globes…

- Flavia de la Neatza e mai indragostita ca niciodata, iar vacanta petrecuta la Miami cu noul iubit i-a priit la maximum. Frumoasa blonda a povestit cum s-a distrat in SUA, marturisind ca inca se straduieste sa se reacomodeze cu fusul orar.

- Au aparut primele imagini cu proaspatul soț al prezentatoarei de televiziune Dana Grecu. Prezentatoarea de televiziune Dana Grecu a avut parte de un sfarșit de an tumultuos. Vedeta a divorțat de Bogdan Grecu , cu care are doi copii. Apoi, o alta veste bomba: Dana Grecu s-a casatorit, la nici o luna…

- Locuințele nu aveau sistem de supraveghere video, dar, cel puțin, casa diplomatului era pazita de jandarmi inarmați pana in dinți, informeaza B1 TV. Aceștia au anunțat printr-un comunicat ca exista un protocol potrivit caruia jandarmul nu poate interveni decat la intrarea principala iar cei…

- Andreea Mitu a nascut! Cunoscuta sportiva a adus pe lume un baiețel perfect sanatos și imediat a facut publice și cateva fotografii cu el. Andreea Mitu a nascut! Cunoscuta sportiva a adus pe lume un baiețel perfect sanatos și imediat a facut publice și cateva fotografii cu el.

- Victor Becali a mers sa sarbatoreasca la un restaurant din Pipera, cunoscut drept locul de intalnire al familiei, imediat dupa ce a fost eliberat. Fostul impresar a fost insotit de un alt barbat cu care a purtat o discutie. Victor Becali a vorbit la telefon si a ras pe tot parcursul conversatiei,…

- Proprietarii din București au inceput sa caute chiriași inca din primele zile ale anului 2018. Cea mai ieftina chirie din Capitala este, in momentul de fața, de 135 de euro pe luna. Daca ți-ai propus sa te muți in chirie sau cauți un „chilipir” pentru a schimba locuința in care stai acum, iata care…

- Lansat in 1979, produs in doar putin peste 300.000 exemplare, si totusi o legenda. Mercedes-Benz a publicat primele imagini cu interiorul noii generatii. Dar si cu masina camuflata aflata in teste prin muntii din Austria. Dar cum primele imagini cu noua generatie au ”evadat” deja pe instagram... se…

- Trupurile sotilor Maleon au fost depuse la capela Cimitirului Sfintii Apostoli Petru si Pavel din Iasi. Ceremonia de inhumare incepe la ora 12.00. Zeci de oameni, din randul familiei, prietenilor si colegilor celor doi sunt deja prezenti la capela mortuara, pentru a-si lua ramas bun de la Anda si Bogdan…

- Fericire mare in familia Deliei! Asteptarea a luat sfarsit pentru Oana Matache, care si-a strans fetita in brate pentru prima data. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, are prima fotografie cu cea mai asteptata fetita din showbiz, care a venit pe lume in urma cu cateva minute.

- Marina Dina a marturisit, in exclusivitate pentru Libertatea, ca petrece sarbatorile de iarna așa cum o facea și pe vremea copilariei. In luna ianuarie a acestui an, Marina Dina devenea mamica pentriu prima oara , ea aducand pe lume gemeni, Aria și Zian. Fosta asistenta de televiziune și-a botezat micuții…

- Liviu Dragnea a declarat ca va petrece Craciunul si Revelionul si in Teleorman, si in Bucuresti. ”Acasa. Acasa, la Teleorman, la Bucuresti”, a declarat Liviu Dragnea la Parlament, intrebat unde va petrece Craciunul si Revelionul. Liderul PSD a precizat ca a facut deja cumparaturile…