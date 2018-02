Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi tineri au petrecut impreuna acasa la unul dintre ei pana cand au ajuns la o discutie despre o fata pe care amandoi o iubesc. Pentru ca bausera mult, spiritele s-au incins rapid. Unul dintre tineri a scos o sabie si si-a injunghiat prietenul. Scena a fost filmata de agresor cu telefonul mobil,…

- Dupa doua luni de cand vizele pentru Canada au fost ridicate, romanii au luat cu asalt aceasta tara si au cerut azil in numar foarte mare. Daca ritmul va continua, atunci e posibil ca restrictiile sa fie reintroduse. Potrivit Politics.ca, nu mai putin de 232 de conationali au facut astfel…

- Dupa anul 2017, in care mitul a aniversat 55 de ani de la momentul expozițiunii, Phoenix se intoarce in fața publicului cu un proiect inedit: o sinteza intre ciclul Anotimpurilor prezente pe albumul „Cei ce ne-au dat nume” și Rapsodia 1, emblematica pentru George Enescu. ”Muzica lui George Enescu nu…

- UPDATE Circa 100 de persoane manifesteaza duminica seara in Piata Victoriei din Capitala, in cadrul evenimentului intitulat „Treziti-va! Salariile scad, inflatia creste!”. Si in alte orase din tara au loc proteste, potrivit News.ro.

- Eurovision in Salina Turda. Repetiții pe scena montata la 90 de metri adancime FOTO Salina Turda din judetul Cluj gazduieste duminica semifinala Eurovision Romania. Scena este amplasata in mina Rudolf, la o adancime de aproape 90 de metri. Scena din galeria Rudolf a Salinei de la Turda este…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat, miercui, ca 53 de primarii au semnat declaratii impotriva unirii cu Romania. ”Cei care au vrut sa testeze cat de patrioti si statalisti pot fi moldovenii, acum pot vedea rezultatele. In mai putin de 24 de ore, majoritatea consilierilor din peste…

- Spectacolul va avea loc in Sala Uzina cu Teatru a Teatrului National Iasi, de la ora 19.30, piesa fiind jucata si pe data de 5 februarie. Evenimentul se inscrie in programul „Youth Focus", program ce vizeaza crearea unui parteneriat al Teatrului National Iasi cu UNAGE, in vederea prezentarii productiilor…

- Muzica latino a luat in ultimul an o amploare total neasteptata, iar artistii care canta reggaeton au din ce in ce mai mult succes. Unii dintre ei sunt si baietii din trupa CNCO care au devenit cunoscut in lumea intreaga odata cu participarea si castigarea concursului de talente "LA BANDA"

- In ultima vreme asist la tot mai multe discutii cu privire la plecarea din tara (potentiala sau efectiva) a unor cunoscuti. Oameni care au aici o cariera bine conturata, dar care nu mai suporta ca fiecare iesire din casa sau fiecare contact cu autoritatile sa fie prilej de urias consum nervos. Discutiile…

- Psihologul Libertatea, despre elevii batuți de parinții colegilor de școala – doua cazuri s-au inregistrat in ultimele zile, unul la Constanța, celalalt in Timișoara. Cezar Laurențiu Cioc ne spune ce i-a determinat pe adulți sa recurga la astfel de gesturi, in loc sa se limiteze la a depune plangeri,…

- Din proiectul lansat de TVR in urma cu 23 de ani au iesit artisti si oameni de televiziune. Iata cine sunt acestia. Cel mai de succes proiect TVR de „fabricare” a unor noi artisti, „Scoala Vedetelor”, a fost produs in 1995, dupa ideea regretatul Titus Munteanu. Gandita ca o emisiune concurs si ca o…

- De multe ori, artiștii nu vorbesc foarte mult despre omul de la care au moștenit talentul. Dar, cand vine vorba de Conncect-R, lucrurile sunt total diferite, el fiind inzestrat cu talentul muzical de ”linia tatalui sau”. Lucru pe care, de altfel, artistul nu il ascunde deloc...

- Ghinion teribil pentru Anda Adam! Artista s-a accidentat la piciorul stang in timpul emisiunii Exatlon si a ajuns sa mearga in carje. Ea s-a mai accidentat grav la acelasi picior in urma cu cativa ani, in timpul emisiunii „Dansez pentru tine”. Anda Adam a fost supusa unor investigatii medicale in Republica…

- O scena socanta a fost filmata intr-un mall din Capitala si postata, de un martor, pe Facebook. In imagini se vede cum o femeie este tarata de doi politisti pe holurile mall-ului, chiar sub ochii copilului ei, ce pare sa nu aiba mai mult de 5 ani. Mama tipa si cere sa fie lasata in pace, dar oamenii…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat vineri ca taxa de solidaritate a fost eliminata din programul de guvernare si a aratat ca legea pensiilor este unul dintre obiectivele pe care le va avea ministrul Muncii.

- Calin Geambașu se afla, de mai mult timp, intr-un razboi dur al replicilor cu mama sa. Recent, artistul a facut dezvaluiri zguduitoare despre copilaria pe care a trait-o și despre relația cu mama acestuia.

- Tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania – rovinieta – va creste pentru vehiculele pentru transportul de marfa mai grele de 3,5 tone (categoriile C si D), urmand sa se majoreze cu cel putin 85%, reiese dintr-un proiect normativ publicat de Ministerul Transporturilor. Rovinieta…

- Despre Irina Onescu și modul in care un primar tanar și cu o viziune moderna ințelege sa faca administrație publica s-a tot scris. Ceea ce este cu adevarat impresionant este ca tanarul primar din Petriș, o comuna despre care poate mulți dintre aradeni nici nu auzisera pana in urma cu 2 ani, a reușit…

- Este scandal monstru in familia Geambașu. Dupa ce tatal, Petre Geambașu, și-a atacat fiul intr-o emisiune la Romania TV, Calin Geambașu reacționeaza și anunța ca iși reneaga parinții, susținand ca tatal sau ”s-a sinucis din calitatea de parinte”. Citește și: Gabriela Firea intervine in scandalul…

- Mai toata lumea stie ce ne lipseste, ce nu merge cum ar trebui, ce-ar fi de sperat ca sa ne reasezam macar in conditia normalitatii, daca nu in aceea a functionalitatii optime. Stam prost cu spitalele, cu scolile, cu autostrazile, cu prestatia politica a guvernantilor, cu prestatia politica a Opozitiei,…

- Scandalul din familia Geambasu e departe de a se termina! Calin Geambasu nu mai vrea sa auda de parintii sai, pe motiv ca l-ar fi pedepsit mult prea aspru, in copilarie. Dupa ce tatal sau, Petre Geambasu, l-a acuzat ca a batut o asistenta, Calin Geambasu a luat o decizie radicala.

- Cel mai urmarit eveniment sportiv, la televiziunea americana, care atrage peste 100 de milioane de telespectatori, ne-o aduce pe scena Super Bowl pe nimeni alta decat indragita cantareața P!nk! Ea va canta, pentru prima data pe aceasta scena, imnul național al SUA, la Super Bowl 2018, ediția cu numarul…

- Fumatul produce modificari la nivelul ADN-ului crescand riscul de cancer pulmonar. Muschiul inimii si vasele de sange isi revin la normal dupa un an de la renuntarea la fumat, insa plamanii nu-si mai revin niciodata, chiar daca riscul de cancer se reduce treptat, in 15 ani.

- Jeremy Ragsdale, castigatorul X Factor Romania 2017, a lansat alaturi de Cat Music, imediat dupa finala concursului, primul sau single, “I used to love you”. In editia de vineri, 22 decembrie, concurentul lui Horia Brenciu a dat tot ce a avut mai bun pe scena, a fost votat intr-un numar foarte mare…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, aduce vestile sfarsitului de an: pensiile vor creste si in 2018, la fel ca salariile. Exceptie vor face persoanele cu pensii speciale care vor trebui sa renunte la una dintre pensii.

- Mai exact, este vorba despre o companie din trust care trebuie sa-i plateasca despagubiri substantiale sotiei lui Aurelian Temisan. Este vorba de nu mai putin de 28.000 de euro - cu mult mai mult decat solicitase actrita - si de daune majorate fata de etapa anterioara a procesului! Ce-i drept,…

- Sambata, 31 decembrie, primaria comunei Balțatești va invita sa admirati datinile si obiceiurile locale de Anul Nou. Primarul Emilia Acozmei se asteapta ca in parcarea din spatele primariei sa se adune sute de oameni. Pe scena vor urca elevi ai scolilor din comuna, colindatori si uratori locali, cat…

- O femeie în vârsta de 74 de ani din Rusia a ajuns de urgența la spital cu febra și dureri. Medicii i-au facut o radiografie și au fost șocați sa descopere cauza durerilor. Femeia avea peste 150 de obiecte metalice în corp, dupa ce le-a înghițit crezând…

- Peste 100 de hituri, sase ore de muzica live si zeci de artisti de top vor participa la Hit Revelion 2018, in Piata George Enescu din Bucuresti, organizat de Primaria Capitalei prin ARCUB. "Printre cei mai fredonati artisti si cele mai ascultate formatii romanesti de pop, dance, rock si R&B vor…

- Cursul de schimb afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) in data de 20 decembrie 2017.Dolarul australian AUD 2,9974 Leva bulgareasca BGN 2,3661Dolarul canadian CAD 3,0378Francul elvetian CHF 3,9594Coroana ceha CZK 0,1805Coroana daneza DKK 0,6217Lira…

- Spectacolul grandios este al șaselea organizat de Fundația Nadia Comaneci pen tru copilașii care fac cursuri la Centru, MiniMe din București. De data aceasta, insa, coregraful Viviana German – Potlog a ales ca elevii ei sa intruchipeze personaje din celebrele filme de desene animate ale lui Walt Disney.

- Scandalul dintre Calin Geambașu și parinții sai pare fara sfarșit. Totul a inceput in toamna, cand fostul elev de la “Scoala Vedetelor” a rabufnit pe retelele de socializare si a vorbit despre copilaria lui marcata de violențele celor care i-au dat viața. Din pacate, se pare ca nimic nu-l mai poate…

- Artist polivalent, Paul Surugiu-Fuego da un plus de originalitate spectacolelor sale dedicate Craciunului (turneul intitulat ”Scrisoare de decembrie”, care se țin peste tot in țara sold-out), implicandu-se chiar in decorarea propriilor ținute de scena. Cunoscut și ca artist plastic – in ultimii doi…

- Medicul Monica Pop, de la Spitalul de de Oftalmologie din București, a relatat, joi seara, la Antena 3, in cadrul emisiunii ”Sinteza zilei”, moderata de Mihai Gadea, ca a avut, in unitatea medicala pe care o conduce, o asistenta care a ajuns sa se bata cu pacienții. Unul dintre pacienți e chiar cantarețul…

- Ciclistul britanic Chris Froome a declarat ca simptomele de astm s-au inrautatit in timpul Turului Spaniei si a urmat sfatul medicului de a creste doza de salbutamol. El a apreciat ca este normal ca Uniunea Internationala de Ciclism (UCI) sa examineze amanuntit rezultatele testelor sale antidoping."Se…

- Scandalul dintre Calin Geambasu (41 de ani) și tatal lui, Petre Geambașu (74 de ani), nu da semne sa se incheie nici macar acum, in prag de Sarbatori, cand toți incercam sa fim mai buni și mai iertatori. Mai mult, fostul component al emisiunii „Scoala Vedetelor” continua seria dezvaluirilor șocante…

- Cunoscutul cantautor britanic Chris Rea s-a prabușit, sambata, pe scena, in timpul unui concert. Anul trecut suferise un accident vascular cerebral. Rea a fost luat cu ambulanța și, deocamdata,...

- Se scumpesc serviciile medicale pentru cei care nu au venituri și sunt neasigurați, dar care vor sa beneficieze de servicii medicale sau cei care au nevoie de servicii de urgența intr-o anumita luna. Aceste contribuții minime cresc de la 80 ...

- Targul de Craciun din Piața George Enescu a fost anulat, din cauza funeraliilor Regelui Mihai, au transmis, in exclusivitate pentru Libertatea, reprezentanții municipalitații. Un intreg scandal s-a declanșat in jurul evenimentul intitulat „Targ de sarbatori – Festival de colinde și obiceiuri de iarna”.…

- Consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, H.R. McMaster, a declarat sambata ca posibilitatea unui razboi cu Coreea de Nord creste pe zi ce trece. Acesta a adaugat ca, in opinia sa, Coreea de Nord reprezinta „cea mai mare amenintare imediata la adresa Statelor Unite“, informeaza CNN.

- Selena Gomez a inceput sa planga pe scena, in timpul discursului de mulțumire pentru acordarea premiului „Femeia anului 2017”, acordat de catre Billboard. Cantareața in varsta de 25 de ani a dedicat acestui premiu prietenei sale, Francia Raisa, care a fost alaturi de ea pe scena, pentru ca „i-a salvat…

- "Sa ii usuram drumul spre galaxie Stelei Popescu.... De 2-3 zile trec printr-o stare pe care nu mi-o pot explica decat prin faptul ca, indiferent ce vreau sa fac - faptul ca aseara am avut spectacol, azi am spectacol la targu-mures, timisoara -, va dau cuvantul meu de onoare, o clipa nu am putut…

- Inspectoratul de Politie Judetean Alba desfașoara, in parteneriat cu Colegiul Economic „Dionisie Pop Martian” din Alba Iulia, proiectul „Comunicare NU Violenta”, ce vizeaza reducerea numarului de acte violente in comunitatea scolara si nu numai. In perioada 23 noiembrie 2017- 25 martie 2018, la Colegiul…

- Prețul energiei electrice pe bursa a explodat parca pentru a-l contrazice pe ministrul de resort, Toma Petcu, care declara saptamana trecuta, pe 16 noiembrie, ca energia electrica nu se va mai scumpi pana la finele acestui an, ci, dimpotriva, ANRE ar putea face o ajustare negativa, intrucat ultima scumpire…

- Romania a fost cutremurata, joi, 23 noiembrie 2017, de o veste teribila: Stela Popescu, marea doamna a teatrului romanesc, era gasita decedata in propria locuința. Intreaga suflare romaneasca o plange acum pe indragita actrița.Poate va intrebați cu cat era recompensata lunar de statul roman…