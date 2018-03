Stiri pe aceeasi tema

- OMV Petrom a primit cea mai mare despagubire platita vreodata de firmele de asigurari din Romania, cu suma de de 161 de milioane de lei (35 milioane de euro). Banii vin ca urmare a a pierderilor cauzate de oprirea accidentala, din 2016 si 2017, a termocentralei de la Brazi. Compania a primit deja 25…

- Trenul numarul 1741 operat de CFR calatori care a plecat de la Bucuresti vineri, 16 martie la ora 18:45 si trebuia sa ajunga la Satu Mare la ora 10.10 a intampinat probleme la prima oprire, calatorii asteptand sa fie inlocuita locomotiva aproape 2 ore. Locomotiva a fost inlocuita, iar peste…

- Wallberg Properties, una din cele mai dinamice companii de dezvoltare imobiliara cu activitate pe pietele locale, a anuntat astazi, printr-un comunicat de presa, finalizarea cu succes a proiectelor Arad Plaza si Bourgeois Residence, precum si prima etapa de dezvoltare a ansamblului rezidential Sunnyville…

- Compania de curierat DPD Romania a anuntat joi ca, in urma investitiilor de 1,5 milioane de euro realizate anul trecut in extinderea capacitatii logistice si in software, estimeaza o crestere cu 20% a cifrei de afaceri in 2018 si peste 11 milioane de colete livrate pe parcursul anului. ”In 2017,…

- În 2017, Bonami a reușit o creștere cu 50% fața de anul anterior și a depașit ținta planificata de 27 milioane de euro. În plus, compania a fost profitabila pentru al patrulea an la rând. Magazinul online de home & deco și-a îmbunatațit semnificativ poziția pe toate piețele…

- Totodata, potrivit acestui studiu, 53% dintre pasagerii care au probleme cu zborurile lor considera ca au dreptul sa primeasca o compensatie de pana la 600 euro, iar 44% dintre pasagerii afectati de zborurile intarziate sau anulate nu depun o plangere. In acelasi timp, 66% dintre pasagerii…

- Compania devine al treilea jucator din economie care sare de acest prag dupa producatorul auto Dacia si grupul austriac OMV Petrom.Lantul german de hipermarketuri Kaufland, liderul comertului ali­men­tar din Romania, a terminat anul trecut cu afaceri de 10,1 mld. lei, cu 4% mai mari decat…

- Compania canadiana Transeastern Power Trust a anuntat achizitionarea unei ferme eoliene din apropierea comunei Dorobantu, in regiunea de sud-est a tarii noastre, alcatuita din 15 turbine Vesta V-90, fiecare cu o capacitate de 3MW. Dezvoltat de OMV Petrom cu investitii de 90 milioane dolari, parcul eolian…

- Compania romaneasca UiPath, care produce ”roboți software”, a primit o finanțare de 153 de milioane de dolari, compania fiind evaluata la 1,1 miliarde de dolari, potrivit Reuters . Orice start-up cu o valoare mai mare de un miliard de dolari este considerata un ”unicorn”. Intre companiile care au investit…

- Flanco Retail, brand românesc prezent pe piața autohtona din 1994, a încheiat anul 2017 cu cele mai mari vânzari din istoria companiei, ajungând la 983 de milioane de lei, ceea ce reprezinta o creștere de 7% fața de anul precedent. ”2017 a fost anul de vârf…

- Compania petroliera OMV Petrom trebuie sa plateasca o amenda penala și daune morale de 135.000 de euro, intr-un dosar pentru ucidere din culpa. Compania SC OMV Petron SA a fost trimisa in judecata pentru udicere din culpa dupa ce un copil a murit dupa ce a inhalat gaze de la o sonda care nu avea […]…

- Consumul zilnic de gaze a fost de circa 65 de milioane de metri cubi, iar sursele de provenienta au fost productie interna (aproximativ 27-28 de milioane de metri cubi), gaz extras din depozite (circa 14-15 milioane de metri cubi) si importuri, care au ajuns si la 22 de milioane de metri cubi (adica…

- Actiunile Sphera Franchise Group, companie care administreaza restaurante sub brandurile KFC, Pizza Hut si Taco Bell, scadeau cel mai mult, vineri dimineata, pe piata principala a Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Astfel, Sphera Franchise Group se deprecia cu 6,84%, fiind urmată de Altur, cu -2,99%,…

- Tarom a platit despagubiri de 3,8 milioane lei, din cauza neregularitatilor de zbor, in perioada 2012-2016, potrivit unui raport al Curtii de Conturi. Compania aeriana nu si-a asumat si indeplinit in mod real, economic, eficient si eficace obiectivele, atributiile si responsabilitatile stabilite legal,…

- Digi Communications NV, unul dintre cei mai importanti furnizori de servicii de telecomunicatii din Romania si Ungaria, a raportat un profit net de 61,7 milioane euro anul trecut, de peste cinci ori mai mare decat in anul anterior, potrivit raportului financiar preliminar publicat pe site-ul Bursei…

- Oficialii companiei spun ca cea mai mare parte a calatorilor romani nu stiu ca au dreptul la despagubiri in cazul in care zborul lor are intarzieri sau este anulat.”Atat zborurile catre destinatiile externe, cat si cele locale, au inregistrat cresteri cu doua cifre in ultimii ani. 2017…

- UPC Romania, parte a grupului Liberty Global, si-a majorat anul trecut veniturile cu 6,5%, la 734 milioane lei, si a ajuns la pragul de 2,4 milioane abonamente (RGU), inregistrand cresteri pe toate segmentele de business, determinate in principal de extinderea ariei de acoperire a serviciilor si…

- Peste 42.000 de pasageri care au calatorit din Romania au fost afectati de intarzieri, anulari si supraincarcari ale curselor, in 2017. Din acest motiv, calatorii ar fi trebuit sa primeasca despagubiri de circa 12 milioane de euro. Zborurile catre Turcia au inregistrat cele mai multe intarzieri si…

- Cele mai bogate comune nu vor primi niciun ban! V. Stoica Localitațile județului Prahova vor primi 20 de milioane de lei pentru susținerea programelor de dezvoltare locala și pentru susținerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinanțare locala, in urma repartizarii pe unitați administrativ-teritoriale…

- In 2017, pasagerii companiilor aeriene ar fi trebuit sa primeasca despagubiri de aprox. 12 milioane de euro, din cauza intarzierilor sau anularii curselor. Zborurile catre Turcia au inregistrat cele mai multe intarzieri și anulari anul trecut, se arata intr-un comunicat remis STIRIPESURSE.RO. Citeste…

- Cand va fi gata podul ce autostrada peste Somes FOTO/VIDEO Tirrena Scavi, constructorul ciotului de autostrada de 766 metri care va conecta lotul-muzeu Gilau-Nadașelu de restul Autostrazii A3 pana la Campia Turzii, a inceput sa mareasca mobilizarea dupa ce a primit amplasamentul la Canalul Someșul Mic.…

- Guvernul Romaniei a adoptat joi Hotararea privind participarea statului roman la majorarea capitalului social al Postei Romane, care anunta astfel ca procedura de capitalizare cu 170 milioane lei a companiei s-a declansat. ”Vorbim despre un moment unic in istoria Postei Romane. Este prima…

- Chocolissimo, brand de origine poloneza administrat in regim de franciza pe plan local de compania Savorisa SRL, estimeaza pentru acest an vanzari de 3,5 milioane de lei, in crestere cu 50% fata de anul trec Chocolissimo, brand de origine poloneza administrat in regim de franciza pe plan…

- Anul 2017 a insemnat pentru Grupul Jidvei, unul dintre principalii jucatori pe piața vinurilor din Romania, vanzari cu 13% mai mari fața de anul anterior și peste 14 milioane de sticle vandute. Vorbim despre o creștere sustenabila in condițiile in care Jidvei este singurul producator care realizeaza…

- Compania de stat Romtehnica a achizitionat un radar tridimensional, in valoare de 64,46 milioane lei (13,9 milioane euro), fara TVA, de la compania americana Lockheed Martin, potrivit unui anunt publicat pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP).Contractul a vizat achizitionarea unui…

- Romania a castigat procesul cu Chevron, iar gigantul american trebuie sa plateasca, 73 de milioane de dolari, Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, in urma rezilierii a trei acorduri petroliere de concesiune, fara respectarea obligațiilor financiare prevazute de Legea

- Compania aeriana Blue Air, controlata de antreprenori locali, va renunta incepand cu 17 februarie la zborurile pe ruta Timisoara-Iasi-Cluj, conform unui anunt al companiei. „Din cauza frictiunilor create de catre Aeroportul International Traian Vuia din Timisoara suntem nevoiti sa va informam asupra…

- Trei guverne au avizat timp de zece ani unul dintre cele mai mari contracte din istoria Romaniei. Sute de milioane de euro au fost platite pentru inchirierea unor licențe care au ajuns la zeci de instituții ale statului. Este cel mai mare din istoria anchetelor anticorupție din Romania. O pleiada de…

- Rețeaua de distribuție de gaz din Cluj, modernizata pe banii Europei Reteaua de distributie gaze naturale - conducte si bransamente - din municipiul Cluj-Napoca a fost modernizata in cadrul unui proiect cu o valoare de 35,1 milioane de lei, sustinut cu fonduri europene. Trei proiecte cu finantare…

- Infiintat in 2012, bussiness-ul cu fotografii pe suport magnetic Momentos a ajuns in cei cinci ani de activitate nr 1 pe piata de profil, cu o cifra de afaceri ce a depasit anul trecut pragul de 300.000 EUR cu o echipa formata din 10 angajati si 50 de colaboratori in intreaga tara. ”Ideea mi-a venit…

- Comisia Europeana a aprobat un grant in valoare de 27,09 milioane de euro pentru Transelectrica, in vedere construirii liniei electrice de 400 kV Cernavoda – Stalpu, a anuntat joi Transelectrica.Acesta este primul dintre cele sase proiecte ale Transelectrica, incluse pe lista revizuita in…

- Rulajul zilnic de tranzactionare cu actiuni Banca Transilvania (TLV), a doua institutie de credit din Romania, este la ora redactarii acestei stiri de circa 76 milioane de lei, din care 70,5 milioane de lei sunt doar pe piata REGS, potrivit datelor BVB. Pretul mediu este insa in scadere fata de…

- Compania care administreaza reteaua de cai ferate din Romania, CFR SA, a lansat licitatia pentru servicii de consultanta pe sectiunea Brasov-Sighisoara, contract estimat la 28,2 milioane lei, fara TVA, potrivit unui anunt publicat pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP).

- OMV Petrom a anuntat saptamana aceasta inlocuirea Marianei Gheorghe din functia de CEO al companiei cu fostul executiv BP de origine scotiana Christina Verchere. Aducerea unui executiv cu experienta, in special pe segmentul de explorare si productie (upstream), arata intentia OMV Petrom de a se concentra…

- Compania aeriana low-cost Wizz Air a transportat in anul 2017 un numar record de 28 de milioane pasageri, o crestere de 24% fata de 2016, numai din Romania compania transportand 6,8 milioane de pasageri.

- Incepand cu data de 31 decembrie 2017, TeraPlast SA a preluat activitatea Politub, unul dintre cei mai importanți jucatori pe piața țevilor de apa și gaz din Romania. Prețul acestei preluari a fost de 21,8 milioane de lei. Bugetul tranzacției este cuprins in planul de investiții TeraPlast, majorat prin…

- Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom a decis marti inlocuirea Marianei Gheorghe cu Christina Verchere, o scotianca ce conduce o divizie asiatica a gigantului petrolier British Petroleum. Christina Verchere este...

- Mariana Gheorghe pleaca de la șefia OMV Petrom, a anunțat compania, prin inetrmediul BVB. OMV Petrom este una dintre cele mai mari companii din Romania, in care statul este acționar minoritar important, cu 20,6%. In locul Marianei Gheorghe va fi instalata Christina Verchere, pana in prezent Regional…

- Compania aeriana low-cost Ryanair a anuntat, miercuri, ca in 2017 a transportat un numar record de 129 de milioane de pasageri, in pofida primei greve a pilotilor din istoria companiei, care a obligat-o sa anuleze mai multe mii de zboruri, transmite AFP, preluata de Agerpres. Ryanair a subliniat…

- Transgaz a anunțat ca vrea sa cumpere Vestmoldtransgaz, compania din Republica Moldova care administreaza gazoductul Iasi-Ungheni. Vestmoldtransgaz a fost scoasa la privatizare pentru 180 de milioane de lei moldovenești (circa 9 milioane euro) și cu obligația unei investiții de 93 milioane euro in urmatorii…