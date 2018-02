Stiri pe aceeasi tema

- SpaceX a reușit sa lanseze cu succes racheta Falcon Heavy, considerata cea mai puternica racheta din lume, la bordul careia se afla și o mașina Tesla Roadster creata de Elon Musk. Un telescop robotizat de la Observatorul Tenagra, Arizona, a surprins imagini cu uimitoarea mașina Tesla…

- Zboara, Starman, zboara! Masina Tesla Roadster, care i-a apartinut miliardarului Elon Musk, a fost zarita in spatiu de un telescop robotizat care apartine Observatorului Tenagra, scrie space.com.

- Acum cateva zile, in seara zilei de 6 februarie, in SUA, racheta companiei SpaceX, Falcon Heavy, a transportat in spațiu un exemplar al electromobilului Tesla Roadster care i-a aparținut lui Elon Musk. Mașina a avut rolul unei greutați suplimentare necesare la decolare.

- Bolidul Tesla Roadster si manechinul "Starman", aflat la volan, ce au fost trimisi in spatiu printr-o lansare reusita a noii rachete Falcon Heavy, construita de compania lui Elon Musk, SpaceX, nu...

- Bolidul Tesla Roadster si manechinul "Starman", aflat la volan, ce au fost trimisi in spatiu printr-o lansare reusita a noii rachete Falcon Heavy, construita de compania lui Elon Musk, SpaceX, nu se indreapta spre Centura de asteroizi, asa cum s-a anuntat dupa lansare, ci va trece pe langa planeta Marte,…

- Dincolo de evolutia lui SpaceX si faptul ca Tesla rezolva criza de energie din Africa de Sud, nu totul e roz cu businessul lui Elon Musk. Aflati pentru inceput ca Citeste articolul complet pe Volan.ro.

- Bolidul Tesla Roadster ce i-a apartinut lui Elon Musk si a fost lansat in spatiu in cadrul testarii puternicei rachete Falcon Heavy, produsa de compania lui Musk, SpaceX, nu va mai trece pe langa Marte ci prin Centura de asteroizi dintre Marte si Jupiter,

- Vehiculul Tesla Roadster, care i-a apartinut miliardarului Elon Musk, a fost lansat cu succes in spatiu la bordul celei mai puternice rachete produse vreodata de oameni, Falcon Heavy. In acest moment, un automobil produs pe Pamant se indreapta spre centura de asteroizi dintre Marte si Jupiter.

- Elon Musk a captat atenția intregii lumi cu lansarea celei mai puternice rachete in spațiu, la bordul careia se afla și o mașina electrica Tesla. Totuși, pe langa experimentul SpaceX, un alt eveniment important a mai avut loc in spațiu: primul meci de badminton. Astronauți americani,…

- Marti, 6 februarie 2018, o parte din omenire a fost martora unui nou capitol in istoria aerospatiala. Transportorul Falcon Heavy al companiei private SpaceX, a carui fondator este Elon Musk, a reusit sa efectueze cu succes un zbor de teste.

- Ce se va intampla cu Tesla Roadster-ul lui Elon Musk trimis in spatiu pe post de incarcatura pentru a testa puterea rachetei Falcon Heavy aflata la prima misiune? Last pic of Starman in Roadster enroute to Mars orbit and then the Asteroid Belt A post shared by Elon Musk (@elonmusk)…

- Elon Musk, fondatorul SpaceX și Tesla, cel care a trimis zilele trecute in spațiu cea mai puternica racheta din lume, a marturisit ca ii datoreaza succesul de care se bucura acum unei activitați pe care obișnuiește sa o practice inca de mic. Musk citește foarte mult, mai ales din domenii precum tehnologie…

- Elon Musk, fondatorul si directorul general al SpaceX, compania aerospatiala ce tocmai a trimis in cosmos o masina Tesla, este un cititor fervent si un autodidact care nu scapa niciun subiect relevant, mai ales din tehnologie si stiinta.

- Bolidul Tesla Roadster ce i-a apartinut lui Elon Musk si a fost lansat in spatiu in cadrul testarii puternicei rachete Falcon Heavy, produsa de compania lui Musk, SpaceX, nu va mai trece pe langa Marte ci prin Centura de asteroizi dintre Marte si Jupiter, informeaza Space.com. Automobilul…

- Compania SpaceX a lui Elon Musk a lansat cu succes cea mai puternica racheta de pana acum. La bordul rachetei se afla și o mașina Tesla Roadster, cu o momaie imbracata in costum de cosmonaut la bord.

- Lansarea rachetei Falcon Heavy a fost un succes de proportii, la fel ca revenirea propulsoarelor pe Pamant.Totusi, plasarea pe orbita a autoturismului lui Elon Musk pare sa fi fost calculata gresit.

- O decapotabila rosie pluteste in spatiu. In spatele ei, se vede planeta noastra. La volan, un costum de astronaut. Are centura de siguranta pusa, desigur. Pana ieri, am fi putut spune ca asa ceva nu e nimic mai mult decat o imagine editata. Dar aceasta e acum realitatea! Pentru ca racheta Falcon Heavy…

- Pasionații de explorarea Cosmosului au stat ca pe ace miercuriUltima lansare in spațiu coordonata de SpaceX, compania miliardarului Elon Musk, a fost incununata de succes. Uimitor este ca racheta avea la bord o „incarcatura” neobișnuita: un automobil Tesla din 2008, „condus” de manechinul numit Starman.…

- Acesta a fost plasat in spatiu pe o traiectorie care il va aduce in apropierea orbitei planetei Marte. Sistemul audio al masinii ruleaza melodia Space Oddity a artistului – in traducere “O ciudatenie spatiala”. Insusi Musk a spus inainte de misiune ca este o sansa destul…

- Racheta Falcon Heavy, lansata ieri de compania aerospațiala SpaceX a lui Elon Musk, are in acest moment cea mai mare capacitate de incarcare: poate scoate pe orbita joasa a Pamantului 64 de tone de marfa, pe Marte – 17 tone, pe Pluton – 3,5 tone. Inainte de lansarea Falcon Heavy, cea mai puternica racheta…

- Ce a spus Elon Musk dupa lansarea Falcon Heavy. Șeful Space X, Elon Musk, spune ca iși dorește sa vada ”o noua cursa spațiala”, dupa ce compania sa a testat cu succes racheta Falcon Heavy. Totodata, pe YouTube a fost publicat un timelapse cu mașina Tesla transportata in spațiu de racheta Falcon Heavy…

- Ani de zile multi au ras de planurile lui Elon Musk cu SpaceX, dar dupa lansarea de marti a rachetei Falcon Heavy se deschid noi perspective in comertul spatial si in calatoriile interplanetare. Dincolo de marketingul de geniu legat de lansarea unei masini Tesla rosie in spatiu, ce s-a intamplat aseara…

- Doi astronauți ruși au facut cea mai lunga plimbare in spațiu. Doi astronauți au completat cea mai lunga plimbare in spațiu, petrecand opt ore și 13 minute in exteriorul Stației Spațiale Internaționale. Ei au instalat, in timpul petrecut in afara modului rusesc, o noua antena de comunicații. Vezi galeria…

- Potrivit estimarilor lui Elon Musk, costurile totale ale acestui proiect grandios depașesc suma de 500 de milioane de dolari, transmite CNBC . Cu o precizare importanta: fondurile sunt exclusiv de ordin intern, din conturile companiei SpaceX, fara proveniența publica, din donațiile contribuabililor…

- Toți ochii au fost pe lansarea rachetei Falcon Heavy de la platforma Kennedy Space Center din Florida. La ora 8:45 GMT (22:45, ora Romaniei), cea mai puternica racheta din lume a pornit motoarele și s-a lansat in spațiu. Zborul de aseara a fost unul de test, Falcon Heavy urmand sa trimita un echipaj…

- Cat a costat succesul istoric inregistrat marți dimineața de compania SpaceX, care a lansat racheta Falcon Heavy, consideata cea mai puternica din lume? Elon Musk a facut publica "factura", scrie Digi24.ro.

- Cea mai puternica racheta din lume, Falcon Heavy, produsa de SpaceX, s-a inaltat marti in spatiu de pe aceeasi rampa de lansare din Florida de unde au inceput misiunile spre Luna, evenimentul reprezentand un pas important pentru compania privata de rachete detinuta de antreprenorul miliardar Elon Musk,…

- Elon Musk a facut-o din nou, vorba englezului. A dus pe orbita Pamantului o racheta modulara care va revolutiona pentru totdeauna industria spatiala. Si a facut-o cu stil, cu o cascadorie de PR. Alaturi de Falcon Heavy, a dus si Tesla in spatiu. Pe acordurile lui David Bowie.

- Elon Musk face astazi unul dintre cei mai importanti pasi catre indeplinirea visului sau de a coloniza Marte. Racheta Falcon Heavy, cea mai puternica din lume in acest moment, va duce pe orbita incarcatura inedita care va calatori catre Planeta Rosie.

- O noua racheta ce era programata sa fie lansata marti ar putea reprezenta un pas important pentru SpaceX, compania privata care a dezvoltat propulsoare reutilizabile pentru rachete astfel incat zborurile...

- Una dintre cele mai puternice rachete, Falcon Heavy, încununarea proiectului SpaceX al excentricului miliardar Elon Musk, urmeza sa decoleze în jurul orei 22:45, de la centrul spațial Kennedy, ce aparține NASA.

- Elon Musk face astazi unul dintre cei mai importanti pasi catre indeplinirea visului sau de a coloniza Marte. Racheta Falcon Heavy, cea mai puternica din lume in acest moment, va duce pe orbita incarcatura inedita care va calatori catre Planeta Rosie.

- Un nou eveniment important urmeaza sa aiba loc in compania SpaceX. Marți, la ora 18:30 GMT, urmeaza sa fie lansata Racheta Falcon. La bordul rachetei nu va exista echipaj uman, insa va fi plasata o mașina electrica Tesla Roadster creata chiar de Elon Musk, fondatorul SpaceX și Tesla. …

- O noua racheta programata sa fie lansata marti ar putea reprezenta un pas important pentru SpaceX, compania privata care a dezvoltat propulsoare reutilizabile pentru rachete astfel incat zborurile spatiale sa fie mai accesibile si sa faciliteze drumul primilor oameni catre Marte, relateaza DPA. Racheta…

- Recent, agentia spatiala japoneza JAXA a lansat in spatiu cea mai mica racheta care are menirea de a plasa pe orbita un satelit. Lansarea hardware-ului de dimensiuni cat mai mic reprezinta o alternativa la abordarea companiei SpaceX, care...

- Propulsata de 27 de motoare, racheta Heavy va fi capabila sa trimita sateliti gigant pe orbita, pe Luna sau chiar pe Marte. Mail Online noteaza ca Elon Musk a confirmat oficial ca la bordul navei se va afla automobilul sau Tesla Roadster din 2008, ce va fi amplasat pe orbita lui Marte, la 225 de…

- "Garantat sa anime orice petrecere" a fost sloganul utilizat de Musk pentru aceasta operatiune de promovare, care a strans 10 milioane de dolari destinati societatii The Boring Company, care vrea sa construiasca un tren de mare viteza. In data de 27 ianuarie, Musk a anuntat ca se pot face comenzi…

- Elon Musk nu mai are nevoie de nici un fel de prezentare. CEO al SpaceX si Tesla, antreprenorul nascut in Africa de Sud vrea cu orice pret sa schimbe lumea. Pentru a se motiva suplimentar spre acest scop, el si-a anulat singur salariul pe care il primea in calitate de sef al Tesla.

- Compania SpaceX amana testele megarachetei Falcon Heavy pentru ziua de marti (16.01.2018). Membrii echipajului au declarat ca inca lucreaza la racheta ce se afla pe platforma de lansare 39-A din cadrul Kennedy Space Center.

- Pana recent, industria de rachete spatiale era considerata un domeniu exclusiv al guvernelor. Doar statele puternice isi permiteau sa trimita rachete in cosmos. Lucrurile nu mai stau asa, existand firme private precum SpaceX. Inainte de Einstein,...

- Imediat, au inceput sa curga fel de fel de pareri referitoare la ciudatul corp luminos. Nu, nu este vorba despre vreun extraterestru, si nici de de vreun traseu special al lui Mos Craciun care aduce daruri de Sarbatori. Enigma a fost dezlegata destul de repede. Este vorba despre lansarea rachetei…

- Lansarea rachetei era planificata pentru ora 17.27, vineri, potrivit TechCrunch. Scopul misiunii a fost de a trimite zece sateliti pe orbita joasa a Pamantului, pentru compania Iridium Satellite Communications. Unii dintre utilizatorii de Twitter au crezut initial ca este vorba despre o vizita extraterestra,…

- Fondatorul Tesla și SpaceX, Elon Musk, și-a postat numarul de telefon pe contul de Twitter, urmarit de 16,7 milioane de persoane. Antreprenorul voia sa ii trimita un mesaj privat lui John Carmack,...

- Capsula spatiala de aprovizionare Dragon, produsa de compania lui Elon Musk, SpaceX, a ajuns duminica la Statia Spatiala Internationala (ISS), conform unui anunt dat publicitatii de NASA, transmite AFP. Dragon a andocat cu succes la unul dintre porturile ISS la ora 13:26 GMT, conform NASA.…

- Elon Musk, șeful companiilor SpaceX și Tesla, este un om caruia îi place competiția. Mai devreme în acest an, în Australia, el a promis ca va construi cea mai mare baterie din lume în doar 100 de zile, lucru pe care tocmai l-a

- Este binecunoscut faptul ca telul principal al lui Elon Musk este colonizarea planetei Marte. Chiar daca tehnologia nu este inca suficient de dezvoltata pentru a putea vorbi in termeni realisti despre acest obiectiv, drumul SpaceX pare ca merge in directia cea buna, iar asta a starnit un val de admiratie…

- Cursa catre Planeta Rosie reflecta cu adevarat esenta secolului 21. Daca in timpul Razboiului Rece vorbeam de cursa spatiala dominata de cele mai puternice natiuni, URSS si SUA, acum se pare ca totul se reduce la companii si antreprenori.

- Elon Musk, fondatorul și proprietarul SpaceX, vrea sa-și trimita in spațiul indepartat mașina sa Tesla roșie decapotabila la bordul noii sale rachete de mare capacitate "Falcon Heavy", al carei prim zbor catre Marte este prevazut sa aiba loc cel mai devreme in ianuarie anul viitor, relateaza AFP.

- Amazon, reduceri de Black Friday 2017. Amazon este cel mai mare retailer online din lume, acesta avand anul trecut venituri totale de 135,98 miliarde de dolari, in urcare cu 27,1% fața de 2015. Amazon se afla pe poziția 26 in topul celor mai mari companii la nivel mondial, potrivit topului Fortune…