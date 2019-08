Stiri pe aceeasi tema

- Pe 15 august, la orele 17,00, Muzeul Pietrei din Sangeru gazuiește și organizeaza un eveniment cultural de excepție. Concertul verii este susținut de marele violonist Alexandru Tomescu, la – firește – vioara Stradivarius la care a cantat pe mai toate marile scene ale globului. Concertul este, ca orice…

- Joi, 15 august, cu incepere de la orele 17,00, in curțile Muzeului Pietrei din Sangeru, are loc Concertul Verii, cu violonistul Alexandru Tomescu, care va canta la vioara Stradivarius ca și anul trecut, din repertoriul clasic. Va fi un eveniment cultural de excepție, in legatura cu care vom reveni cu…

- Brasovenii sunt asteptati, miercuri, 10 iulie 2019, de la ora 13.00, la vernisajul expozitiei „Deviations”. Expozitia va fi gazduita de Muzeul de Arta Brasov, unde vor fi si invitati din Franta. Asta pentru ca evenimentul se desfasoara in cadrul sezonului cultural Romania-Franta 2019 si a International…

- Ce face Ministerul Culturii pentru acest loc minunat? Dar avem, oare – zic eu in gand -, un astfel de minister din cele proape 30 ale guvernului roman? De ce televiziunile sunt mute și sarace in imagini, cand aici, unicitatea Romaniei se vede cel mai bine? Sunt intrebarile venite din partea unor vizitatori…

- Ca și anul trecut, in august, mai exact pe 17 august 2019, cu incepere de la orele 17,oo, violonistul Alexandru Tomescu va susține un nou concert de vioara solo in spațiul generos al Muzeului Pietrei din Sangeru. Momentul a fost detaliat in discuția dintre poetul Lucian Avramescu și violonistul Alexandru…

- Cu ocazia celebrarii Zilei Universale a Iei Romanești, la 13 iunie 2019, la ora 18.00, in contextul special al exercitarii, de catre Romania, pentru prima data, a Președinției Consiliului Uniunii Europene, Ambasada Romaniei in Republica Turcia va sarbatori ia romaneasca printr-o prezentare de moda inedita…

- In organizarea Asociatiei CENTRO PRO ARTE si a Primariei Nenciulesti, artisti plastici din 7 tari vor participa, in perioada 29 mai – 6 iunie 2019, la cea de-a doua editie a Taberei Internationale de Pictura in Aer Liber, care va avea loc in comuna teleormaneana Nenciulesti. Curatorul acestui eveniment…

- Marele violinist roman, Alexandru Tomescu a inceput, in Romania, Turneul International Stradivarius – „VIVE LA MUSIQUE !”, ce va include 15 concerte in Romania. Pe data de 25 mai 2019 va ajunge si in orasul lui Brancusi unde va sustine un concert de exceptie, asa cum ne-am obisnuit, in Parcul…