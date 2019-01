Eurovision Romania: ce piese s-au calificat din prima semifinala

Stiri pe aceeasi tema

- Piesele "Army Of Love" (Bella Santiago), "Destin" (Trooper), "Skyscraper" (Teodora Dinu), "We Are The Ones" (Claudiu Mirea), "Without You (Sin Ti)" (Dya & Lucian Colareza), "Underground" (Mirela Vaida) s-au calificat in urma primei ...

- Duminica, la Sala Polivalenta, a avut loc semifinala Eurovision 2019. Participantii semifinalei au fost: Trooper, Berniceya, Ommieh & Anakrisez, Teodora Dinu, DYS & Lucian Colareza, Nicola, Steam, Mirela Vaida, Claudiu Mirea, The Four, Bella Santiago. Numai sase dintre acestia urmau sa treaca in finala.…

- Prima semifinala din cadrul selectiei nationale pentru concursul musical Eurovision 2019 a avut loc, duminica, pe scena Salii Polivalente din Iasi si a fost transmisa in direct la TVR 1, TVR Moldova, TVR International, TVR HD si TVR+. Piesele "Army Of Love" (Bella Santiago), "Destin" (Trooper), "Skyscraper"…

- Piesele "Army Of Love" (Bella Santiago), "Destin" (Trooper), "Skyscraper" (Teodora Dinu), "We Are The Ones" (Claudiu Mirea), "Without You (Sin Ti)" (Dya & Lucian Colareza), "Underground" (Mirela Vaida) s-au calificat in urma primei semifinale a selectiei nationale pentru Eurovision 2019, anunta TVR.

- Trooper, Teodora Dinu, Dya & Lucian Colareza, Claudiu Mirea, Bella Santiago si Vaida sunt primii finalisti in cursa pentru reprezentarea Romaniei la Eurovision Song Contest 2019, care va avea loc la Tel Aviv. Artistii au fost desemnati de juriul selectiei nationale si de telespectatori, in urma…

- Duminica, 27 ianuarie, a avut loc prima semifinala Eurovision 2019, cand s-au ales primii semifinaliști ai marii competiții de voci. In seara de debut a semifinalelor au concurat 11 participanți, care si-au pus la bataie toate atuurile pentru a demonstra ca merita un loc in marea finala Eurovision 2019.…

- EUROVISION 2019 LIVE VIDEO Click aici pentru a vedea semifinala Eurovision de la Iasi EUROVISION 2019 LIVE VIDEO. 11 dintre semifinalistii Eurovision Romania concureaza pentru un loc in Finala Selectiei Nationale. Ordinea intrarii in concurs: Destin – Trooper, The Call: Dynasty Of Love…

- Concurentii din prima semifinala sunt: 1. Trooper - „Destin" 2. Berniceya - „The Call: Dynasty of Love" 3. Ommieh & Anakrisez - „Rock This Way" 4. Teodora Dinu - „Skyscraper" 5. DYA & Lucian Colareza - „Without You (Sin ti)" 6. Nicola - „Weight of The World" 7. Steam - „The Way It Goes" 8. Vaida - „Underground"…