Eurovision România 2019. Cine sunt artiștii care vor urca pe scenă în prima semifinală In prima semifinala de la Eurovision Romania 2019 vor intra la duel 12 piese, dar numai 6 vor merge mai departe. Show-ul va avea loc la Iași. Sub sloganul „Implineste visul!", artiștii ale caror piese au intrat in semifinala Eurovision Romania 2019 vor urca pe scena Salii Polivalente de la Iași in data de 27 ianuarie, ora 20. Dintre ei, vor ajunge in finala doar primii șase, conform Mediafax . Urmatoarea semifinala va avea loc la Sala Sporturilor "Victoria" din Arad, in data de 10 februarie, iar marea finala se va desfașura la București, in data de 17 februarie. Dupa aceste trei show-uri transmise

