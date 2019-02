Stiri pe aceeasi tema

- Autorii de pe site-ul dedicat concursului muzical Eurovision, wiwibloggs.com, au fost incantați de melodia propusa de Laura Bretan pentru Eurovision 2019. Ei spun ca in cazul in care va ajunge in Israel, tanara romanca va avea șanse mari sa aduca in premiera trofeul in țara noastra. Dupa ce au ascultat…

- Irina Rimes o vorbit intr-o emisiune de pe Youtube despre un vis pe care l-a avut recent și care a afectat-o foarte tare. De altfel, artista a trait și in realitate o astfel de tradare, cu fostul soț, subiect despre care jurata de la "Vocea Romaniei" nu a vorbit prea mult. "Mi-a facut ceva rau. Nu m-a…

- Laura Bretan are 16 ani, dar s-a facut remarcata inca de la 4 ani, cand canta in America in corul bisericii. Mama a susținut-o sa iși valorifice talentul, iar astazi se bucura de succes, ca urmare a participarii la "America's Got Talent" și a caștigarii sezonului șase al show-ului de divertisment "Romanii…

- Bella Santiago lanseaza „Army of Love”, piesa inscrisa in cursa Selectiei Nationale Eurovision 2019 Artista a obtinut unul dintre cele doua wildcard-uri si intra in competitia Eurovision Romania Link YouTube: https://youtu.be/yja1nC9cLMI Dupa ce a castigat marele premiu X Factor la finalul anului 2018,…

- Reprezentantul Romaniei la concursul Eurovision, care are loc anul acesta la Tel Aviv, va fi anuntat pe 17 februarie. Semifinalele Selectiei Nationale debuteaza la Iasi, in Sala Polivalenta, pe 27 ianuarie, cand vor fi anuntati primii finalisti ai concursului. Pe 10 februarie, la Arad, juriul si…

- In 2014, Mirela Vaida Boureanu a fost preferata publicului cu piesa „One More Time” in cadrul Selecției Naționale, dar a pierdut in fața Paulei Seling și a lui Ovi, care au reprezentat Romania cu acel prilej. Acum, VAIDA, revine, in 2019, cu piesa „Underground”. Juriul preselectiei din Romania a decis…

- Mugur Corpaci a murit, joi dimineața, la varsta de 51 de ani. Jurnalistul de la Radio Romania Actualitați, dupa ce a stat aproape cinci saptamani in coma. Mugur Corpaci, unul dintre cei mai cunoscuți crainici reporteri ai postului public, a intrat in coma, dupa ce a fost gasit cazut in casa de fosta…

- Aproximativ 100.000 de euro. Atat va costa organizarea fazei semifinale a concursului Eurovision Romania. Dupa cum am anuntat deja in ziarul nostru, Primaria Arad, prin Centrul Municipal de Cultura Arad, a anuntat ca se ocupa de organizarea acestui concurs, alocand, in acest sens, suma de 300.000…