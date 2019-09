Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit sursei citate, 1,7 milioane de persoane cu varsta sub 75 de ani au decedat in Uniunea Europeana in anul 2016, din acestea aproximativ 1,2 milioane decese pot fi considerate premature. Bolile de inima (174.000 decese), cancerul de trahee, bronhii si plamani (168.000) si accidentele vasculare…

- Romania aloca sanatații cel mai mic procent din PIB in randul statelor UE. Franța, Germania și Suedia iși ingrijesc cel mai bine cetațenii Cheltuielile cu sanatatea in Romania au fost echivalente cu 4,99% din Produsul Intern Brut in anul 2016, cel mai mic procent inregistrat in randul statelor membre…

- Alte state membre cu preturi scazute la carne sunt Bulgaria (36% sub media UE), Lituania (29%) si Ungaria (25%). In contrast, cele mai mari preturi la carne din UE se inregistrau in Austria, cu 46% peste pretul mediu din UE, Luxemburg (42%), Franta (31%) si Belgia (26%). Comparativ, in anul 2017,…

- Lucrarile de constructii in Romania au inregistrat o crestere de 23,3% in luna iunie 2019, comparativ cu iunie 2018, acesta fiind cel mai mare ritm anual de crestere a lucrarilor de constructii inregistrat in randul statelor membre ale Uniunii Europene, arata datele publicate marti de Eurostat. Comparativ,…

- Romania se afla pe primul loc la nivelul Uniunii Europene la capitolul ratei anuale a inflatiei, estimata la 4,1%, fiind urmata de Ungaria, Letonia si Slovacia, potrivit datelor Eurostat, informeaza MEDIAFAX.Media inflației anuale la nivelul Uniunii Europene a fost de 1,4% in iulie 2019, in scadere…

- Coface, o companie de referința in domeniul asigurarilor de credit, a gestionarii riscurilor și a economiei globale, a realizat un studiu avand ca obiect sectorul transporturilor rutiere de marfuri din Romania. Iar nota finala nu este deloc optimista. Și asta pentru ca sectorul transporturilor rutiere…

- De asemenea, datele Eurostat arata ca Romania a fost lider si la cresterea deficitului guvernamental in primul trimestru al acestui an comparativ cu ultimul trimestru al anului trecut, cu un avans de 1,7 puncte procentuale, de la un deficit de 2,8% din PIB pana la unul de 4,5% din PIB.In…

- Danemarca a învins Austria, scor 3-1, în a doua partida disputata de cele doua reprezentative în Grupa B a Campionatului European de tineret. În urma acestui rezultat, danezii se claseaza pe locul secund în grupa, cu trei puncte, la egalitate cu Germania (un meci mai puțin)…