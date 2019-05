Presedintele in exercitiu al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a apreciat duminica, dupa ce a votat la Capellen, in alegerile pentru Parlamentul European desfasurate in Luxemburg, ca unele partide marginale vor inregistra succese la acest scrutin, cu toate ca el si-a exprimat speranta ca acest lucru sa nu se intample.



''Am avut intotdeauna sentimente bune cand a venit vorba despre alegeri in Luxemburg, dar a sti exact cum vor evolua lucrurile in Europa, in 28 de tari, este foarte dificil. Dar banuiesc ca unele partide marginale vor fi mai putin marginale in seara asta.…