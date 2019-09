Stiri pe aceeasi tema

- Novak Djokovic (1 ATP), Rafael Nadal (2) și Roger Federer (3) și au confirmat ca vor juca la ediția inaugurala a ATP Cup. Aceasta este o competiție inedita, pe echipe, care va avea loc pe parcursul a zece zile, intre 3 și 12 ianuarie 2020, in trei orașe australiene, Brisbane, Perth și Sydney, și va…

- Incepand de vineri, 30 august, timisorenii au la dispozitie o noua destinatie de petrecere a timpului liber. Iulius Town, primul proiect mixt din vestul tarii, ii asteapta cu noi magazine, o varietate de restaurante si cafenele tematice, dar mai ales cu un parc impresionant. Cu ocazia inaugurarii, Iulius…

- ZMT pune la dispoziție 300 de premii care constau intr-un voucher pentru alimentație in valoare de 25 de lei și doua vouchere pentru bauturi. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- ■ elevii romascani cu rezultate foarte bune la Evaluarea Nationala si Bacalaureat au fost recompensati de autoritatile locale Unul din momentele incarcate de emotie din sedinta Consiliului Local Roman de miercuri, 24 iulie a fost acela in care elevii care au obtinut cele mai bune rezultate la examenele…

- Presedintii interimari ai filialelor de sector PNL Bucuresti au fost alesi, luni, in sedinta Biroului Executiv, presedintele liberalilor, Ludovic Orban, declarand ca la nivelul Capitalei partidul sau va intra "intr-un amplu proces de recastigare a increderii cetatenilor", informeza Agerpres. Presedintii…

- 3, 2, 1 și ... Echipa Fantastica! Incepe noul sezon al unicului fantasy game din Romania - www.echipafantastica.ro! Fii inspirat, te aștepta premii mari in fiecare etapa, dar și premii generale! Un jackpot de 60. ...

- "Ma gandesc la sistemul de parcari, de exemplu. Ii vedeti in continuare pe parcagii care iau banii de la oameni si dau niste chitante. Asta in timpul de lucru, ca in afara timpului de lucru sunt altii parcagii care cer taxa de protectie. Primaria nici macar nu are capacitatea de a asigura personal…

- Suedezii de la IKEA au investit 90 de milioane de euro si au creat 600 de noi locuri de munca in cadrul noului magazin din Romania de pe Bulevardul Theodor Pallady din Capitala, inaugurat luni. Acesta este cel mai marea magazin al companiei din sud-estul Europei și al 431-lea in lume. Retailerul suedez…