'Activam toate institutiile guvernamentale si non-guvernamentale pentru a pune in aplicare o serie de masuri' impotriva vectorului bolii, tantarul Aedes aegypti, a declarat ministrul Sanatatii, Alba Flores, in cadrul unei conferinte de presa. Aceste actiuni, care vor fi implementate in 298 de municipalitati, includ eliminarea siturilor de inmultire a acestor tantari, aflate de regula in ape statatoare. In 2019, febra Dengue a provocat moartea a 44 de persoane in Honduras si se crede ca aceeasi maladie reprezinta cauza decesului pentru alte 35 de persoane, a declarat coordonatorul departamentului…