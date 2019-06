Stiri pe aceeasi tema

- ANM anunta canicula. Temperatura va urca si peste 40 de grade Celsius. Administrația Naționala de Meteorologie anunța un val de canicula in Romania, cu temperaturi care pot depași 40 de grade Celsius. Disconfortul termic, conform ANM, va fi accentuat. Valul de canicula iși va face apariția, potrivit…

- Maine, cerul va fi variabil, in sudul tarii va ploua. La Briceni si Soroca termometrele vor indica 27 de grade Celsius, la Balti se vor inregistra 28, iar la Orhei cu unul mai mult. La Tiraspol vor fi 30 de grade, iar la Leova se asteapta 31.

- Se vor inregistra 35 de grade Celsius in vest, sud si est, mai ales in zonele de campie. Joi, 13 iunie, vremea fi deosebit de calda, iar disconfortul ... The post O saptamana de foc in Banat. De miercuri, canicula in Romania appeared first on Renasterea banateana .

- Vremea 10 iunie - 8 iulie. In prima saptamana de prognoza, Romania va fi in prag de canicula, cu temperaturi de 32 - 33 de grade Celsius., potrivit Estimarii evolutiei valorilor termice si a...

- Temperaturile au depasit 50 de grade Celsius pentru a doua oara in trei zile intr-un oras din nordul Indiei, afectat de mai multe zile de un val de caldura extrema, informeaza AFP. Mercurul din termometre a ajuns la 50,3 de grade Celsius la Churu, un oras situat in desert, in statul Rajasthan,…

- Temperaturile au urcat la 48 de grade Celsius in urma unui val de caldura care a cuprins largi portiuni din nordul, vestul si centrul Indiei, potrivit relatarilor din presa si precizarile facute vineri de...

- Reduceri eMAG la aparate de aer condiționat. Cea mai simpla soluție de a scapa de caldura in zilele canciulare care stau sa vina este un aparat de aer condiționat, iar cel mai bun loc de unde il puteți...

- Lucrarile de modernizare a Centrului de Retinere si Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba au fost finalizate. Acesta asigura condiții de cazare și masuri de securitate la standarde europene, fiind printre cele mai moderne din Romania. In perioada 2018 – 2019 au fost…