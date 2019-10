Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 18 octombrie, in jurul orei 00.20, intre localitatile Ieud si Sieu a avut loc un accident rutier. Conducatorul unui autoturism ar fi adormit la volan si a intrat intr-un pom. Au rezultat trei victime, dintre care una in stop cardio-respirator, celelalte doua persoane fiind constiente. La fata…

- In urma cu puțin timp a fost semnalat un accident de circulație in Cartierul Ferneziu, langa Profi. Martorii spun ca un barbat care conducea un scuter a pierdut controlul mijlocului de transport și a taiat curba intrand in coliziune cu un gard. In incident a fost avariata și țeava de gaz. știre in…

- Barbatul de 36 de ani, condamnat in trecut pentru lipsire de libertate si proxenetism, se distreaza, conducand masini inchiriate cu viteze de 170-180 de kilometri pe ora, desi nu are permis de conducere, iar cand este urmarit de politisti le abandoneaza si fuge.

- Accident mortal, azi noapte, in Mamaia. Un barbat a murit, iar alte patru persoane au fost ranite dupa ce doua masini s-au ciocnit violent. Martorii spun ca soferul care a provocat tragedia se luase la intrecere pe sosea, cu un alt conducator auto.

- Un accident rutier in care a fost implicat un autoturism și un motociclist s-a produs sambata la Cluj-Napoca. In jurul orei 15.30, un autoturism condus de un barbat din Ungaria, a provocat un accident rutier. Acesta a pornit dintr-o parcare fara sa acorde prioritate unei motociclete, care circula pe…

- Șoferul care a omorat o femeie in Constanța se afla sub influența drogurilor. De asemenea, vinovata de aciident este și o șoferița, care din neatenție a profocat o tragedie. Aflata pe trotuar, victima a fost lovita violent de un autoturism scapat de sub control. La milimetru, a trecut cu viteza pe langa…

- Potrivit primelor informații, un barbat a ramas incarcerat dupa ce autoturismul in care calatorea ca pasager s-a rasturnat. Acesta a fost resuscitat, insa din nefericire nu a raspuns manevrelor de resuscitare și a decedat. Martorii de la fața locului au relatat ca in autoturism se mai aflau…

- Accident spectaculos, produs duminica in centrul orașului Targu Lapuș din Maramureș. O intreaga familie a fost la un pas de moarte, dupa ce mașina in care se afla a plonjat in raul de la aproape cinci metri inalțime. Din primele informații, șoferul, un barbat de 42 de ani din Brazilia, a pierdut controlul…