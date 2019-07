Stiri pe aceeasi tema

- Clubul de fotbal Petrolul Ploiesti a anuntat, luni, ca renunta la 16 jucatori din lot dupa ratarea promovarii in Liga I la finalul sezonului recent incheiat, decizia apartinand noii conduceri administrative...

- Ianis Hagi, 20 de ani, este dorit foarte tare de Gigi Becali la FCSB. Patronul ros-albastrilor a oferit suma de 3,5 milioane de euro și 30% dintr-un viitor transfer pentru ca visul sau sa devina realitate.

- Echipa de fotbal FCSB a anuntat, marti, pe site-ul sau oficial, incheierea contractului cu antrenorul Mihai Teja, care a pregatit vicecampioana Romaniei in perioada ianuarie - mai 2019. In aceasta perioada, tehnicianul in varsta de 40 de ani a adunat 9 victorii, 5 rezultate de egalitate…

- Mircea Rednic, 57 de ani, antrenorul lui Dinamo, a avut o serie de declarații taioase in urma doua saptamani la adresa lui Edward Iordanescu, 40 de ani, tehnicianul lui Gaz Metan Mediaș. Ce s-a intamplat atunci, mai exact? Rednic l-a acuzat pe Iordanescu ca se victimizeaza și ca problemele financiare…

- "Avem datoria sa strangem din nou randurile", a declarat miercuri antrenorul lui Gaz Metan Medias, Edward Iordanescu, inaintea meciului cu Dinamo, de la Bucuresti, din etapa a 9-a a fazei play-out a Ligii I de fotbal, tehnicianul mentionand problemele financiare ale echipei sale. "Ne asteapta un meci…

- Gheorghe Hagi a declarat, marti, la festivitatea organizata la Cercul Militar National, la 33 de ani de la castigarea Cupei Campionilor Europeani de catre Steaua, ca ar fi extraordinar ca FCSB, gruparea patronata de Gigi Becali, si clubul sportiv al armatei sa fie din nou impreuna, relateaza News.ro.Citește…

- Urmeaza un text care poate parea exagerat comparativ cu amploarea data de spectatori și presa unui personaj care, in ciuda unei medii de erori mai umflata decat laptele proaspat pus la fiert, arbitreaza nestingherit. Insa tocmai atunci trebuie apasat butonul. Pentru ca CFR, dupa evoluția din repriza…

- Razvan Burleanu, președintele FRF, a anunțat astazi schimbari majore in ceea ce privește fotbalul juvenil din țara noastra. Astfel, copiii sub 16 ani pot fi cumparați de orice club din Romania fara ca echipa „mama" sa-și dea acordul. Singura obligație a clubului care ia jucatorul e sa plateasca o taxa…