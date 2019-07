Dieceza din Santa Rosa, la nord de San Francisco, a anuntat intr-un comunicat ca banii au fost gasiti in masina preotului Oscar Diaz, in momentul accidentului, pe 17 iunie.



Ea a precizat ca in urma cercetarilor s-a constatat ca barbatul, in varsta de 56 de ani, furase in ultimii 15 ani peste 95.000 de dolari din parohiile in care a slujit.



"Sunt profund intristat ca acest lucru s-a intamplat si a afectat parohiile in care acesta a slujit", a declarat intr-un comunicat episcopul Robert Vasa, precizand ca Oscar Diaz a recunoscut ca a furat bani din donatii.



"Nu se…