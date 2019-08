E oficial: Noul an şcolar începe pe 9 septembrie Cursurile noului an scolar 2019 – 2020 vor incepe pe data de 9 septembrie, a decis joi ministrul interimar al Educatiei, Daniel Breaz. „In urma solicitarii prim-ministrului Viorica Dancila, adresata ministrului Educatiei Nationale, de a stabili data inceperii noului an scolar prin consultarea tuturor partilor implicate, ministrul interimar al Educatiei, Valer-Daniel Breaz, a decis ca prima zi de cursuri din anul scolar 2019 – 2020 sa fie luni, 9 septembrie. Decizia a fost luata ca urmare a discutiilor purtate intre reprezentantii Ministerului Educatiei Nationale si partenerii sai de dialog social”,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- FOTO – Arhiva Ministrul interimar al Educatiei, Valer-Daniel Breaz, a decis ca prima zi de cursuri din anul scolar 2019-2020 sa fie luni, 9 septembrie, anunta Ministerul Educatiei, intr-un comunicat de presa. „In urma solicitarii prim-ministrului Viorica Dancila, adresata ministrului Educatiei Nationale,…

- 9 septembrie 2019 – data de incepere a noului an școlar. Vacanta de iarna va avea 22 de zile. In urma solicitarii prim-ministrului Viorica Dancila, adresata ministrului Educației Naționale, de a stabili data inceperii noului an școlar prin consultarea tuturor parților implicate, ministrul interimar…

- Anul scolar 2019-2020 va incepe in 9 septembrie, iar sfarsitul anului scolar va fi pe 12 iunie 2020, a anuntat joi, Ministrul interimar al Educatiei, Valer-Daniel Breaz, intr-un comunicat de presa. Vacanța elevilor nu va fi prelungita cu o saptamana așa cum i-a cerut prim-ministrul Viorica Dancila fostului…

- Ministrul interimar al Educatiei, Valer-Daniel Breaz, a decis ca prima zi de cursuri din anul scolar 2019-2020 sa fie luni, 9 septembrie. Decizia a fost luata ca urmare a discutiilor purtate intre reprezentantii Ministerului Educatiei Nationale si partenerii sai de dialog social. Structura…

- „In urma solicitarii prim-ministrului Viorica Dancila, adresata ministrului Educatiei Nationale, de a stabili data inceperii noului an scolar prin consultarea tuturor partilor implicate, ministrul interimar al Educatiei, Valer-Daniel Breaz, a decis ca prima zi de cursuri din anul scolar 2019-2020 sa…

- Cursurile noului an scolar 2019 – 2020 vor incepe pe data de 9 septembrie, a decis joi ministrul interimar al Educatiei, Daniel Breaz, informeaza AGERPRES . “In urma solicitarii prim-ministrului Viorica Dancila, adresata ministrului Educatiei Nationale, de a stabili data inceperii noului an scolar prin…

- Anul școlar 2019-2020 va incepe pe 9 septembrie, a anunțat azi Ministerul Educației Naționale. Astfel, prima zi de școala va fi intr-o zi de luni, potrivit calendarului, iar data a fost fixata in urma consultarilor oficialilor din educație cu partenerii de dialog social. Ministrul interimar al Educației,…

- E oficial! Anunț de ultima ora. Vezi data de incepere a noului an școlar 2019-2020 In urma solicitarii prim-ministrului Viorica Dancila, adresata ministrului Educației Naționale, de a stabili data inceperii noului an școlar prin consultarea tuturor parților implicate, ministrul interimar al Educației,…