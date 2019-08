In plin sezon estival, Cosmin Flenchea, cunoscut in lumea evenimentelor familiale, publice și de business din toata zona Moldovei, a anunțat ca a stabilit noua componența a formației sale, UNISON. ”A fost greu, dar am reușit sa aduc alaturi de mine cațiva instrumentiști deosebit de valoroși, cu o vasta experiența in muzica – declara Cosmin […] Articolul E oficial: COSMIN FLENCHEA și-a facut propria trupa de muzica pentru evenimente apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .