După scandalul bebeluşului-baron, primarul Chirica a scos capul în lume Imbracat in ie si cu sorici gros la obraz, edilul nostru s-a dat in poze cu diverse persoane, vrand sa spuna ca, pentru el, dupa copii, averea strabuna cusuta in ie si itari inseamna totul. Gestul sau arata versatilitatea tinerei generatii de politicieni, registrul amplu in care se misca, de la invarteli notaricesti, la minciuni sfruntate si imbracarea portului popular ca armura impotriva criticilor din spatiul public. Dar la c (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul de Jandarmi Judetean Harghita l-a amendat pe Robert Gruman, vicepresedintele Consiliului Judetean (CJ) Covasna, pentru protestul maghiarilor de la Cimitirul Internațional din Valea Uzului, din 6 iunie, deoarece acesta nu a fost anuntat... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Primarul din Darmanești (județul Bacau), Toma Constantin, a explicat cum s-a desfașurat scandalul de joi de la cimitirul internațional din Valea Uzului. Toma Constantin acuza Jandarmeria Romana de faptul ca nu a fost in stare sa gestioneze momentul in care romanii au vrut sa intre in cimitir.Citește…

- Intr-un comunicat de presa transmis de CJ Harghita se arata ca, miercuri, primarul localitatii Sanmartin, Gergely Andras, a inchis temporar, pentru 30 de zile, cimitirul de la Valea Uzului, in urma unei hotarari a Consiliului Local. La eveniment au fost prezenti si Borboly Csaba, presedintele Consiliului…

- „Inca o data se dovedeste ca deputatul Marius Bodea este «Parlamentarul Zero» al Iasului. Zero initiative concrete, zero realizari, zero beneficii pentru iesenii care ii platesc indemnizatia, deloc mica, de parlamentar. Am citit cu stupefactie si indignare asa-zisul comunicat... «Parlamentarul Zero»…

- Primarul comunei Colți, Pavel Petrișor Radulescu, filmat in timp ce batjocorea cadavrul unui urs turnand bere pe el, a izbucnit in lacrimi in timpul conferinței de presa in care și-a explicat gestul, spunand ca iși asuma faptele, dar ca nu el a impușcat animalul și ca cei care il acuza ar trebui sa…

- Primarul din Bumbești-Jiu amenința cu demiteri in scandalul izbucnit la creșa din orașul gorjean. Constantin Bobaru așteapta concluziile polițiștilor in cazul copiilor care ar fi fost sedați aici și promite ca va da afara vinovații î...

- Bataie la Sinpetru German, la un eveniment organizat de Primaria comunei Secusigiu: primarul liberal Ilie Cheșa l-a lovit pe consilierul local PSD Gheorghe Grad. Gheorghe Grad, consilier local PSD și contracandidat la alegerile din 2016 al lui Ilie Cheșa și-a luat copilul și a plecat sa vada spectacolul…

- Intrebat daca ALDE ii va acorda sprijinul politic ministrului Tudorel Toader, Varujan Vosganian a spus ca "raspunsul oficial este cel care tine de aritmetica, mecanica intregii coalitii". "PSD a respectat decizia noastra in legatura cu ministrii nostri. PSD a schimbat unii ministri, noi am decis ca…