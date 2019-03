După opt ani de bombardamente a ajuns o ruină La opt ani de la inceputul conflictului in Siria, presedintele sirian Bashar al-Assad considera ca si-a salvat puterea, dar regimul sau - sub influenta straina - se confrunta cu o tara faramitata si devastata economic si cu mari probleme de ordin umanitar, noteaza AFP. Peste 360.000 de morti, distrugeri estimate la circa 400 miliarde de dolari, peste 13 milioane de persoane stramutate si refugiate: provocarea este imensa pentru Damasc, in timp ce o treime din teritoriul tarii scapa in continuare controlului sau. Consecinta a victoriilor regimului asupra rebelilor si jihadistilor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

