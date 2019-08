Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Vaslui Dumitru Buzatu a delcarat ca, in cazul in care ALDE iese de la guvernare, partidul ar trebui sa intre in opoziție. Social-democratul considera ca PSD nu trebuie „sa mearga pe varianta Guvernului minoritar”, potrivit MEDIAFAX. „In cazul ruperii unei alianțe majoritare, nu…

- Dumitru Buzatu a declarat ca ALDE ”trebuie sa se gandeasca la finalizarea aplicarii programului de guvernare cu care au venit la instaurarea Guvernului care funcționeaza și acum”. El a afirmat, la Digi24, ca daca cineva se gandește acum la instalarea unui nou Guvern, cu un an inainte de alegerile…

- ​Calin Popescu Tariceanu nu este de acord cu remanierea anunțata de Viorica Dancila și insista cu restructurarea Guvernului. Mai mult, liderul ALDE spune ca nu va ramâne cu orice preț la guvernare. „Nu vreau sa fac parte dintr-o guvernare impotenta”, a declarat Tariceanu într-un…

- In ședința CEx PSD, Viorica Dancila le-a transmis liderilor ca a discutat cu Calin Popescu Tariceanu și ALDE nu va ieși de la guvernare. „Nu avem nicio garanție”, a concluzionat unul din liderii PSD participant la ședința. Social democrații au discutat și despre intrarea Pro Romania in Guvern, insa…

- Liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, reacționeaza la anunțul Calin Popescu Tariceanu privind o alianța politica ALDE - Pro România, el spunând, la Digi 24, ca "nu este cazul sa se exagereze" legat de semnificația și efectele acestei

- Teodor Meleșcanu a reacționat, miercuri, la anunțul lui Calin Popescu Tariceanu privind alianța ALDE cu Pro România. Senatorul ALDE și fostul ministru de Externe a afirmat ca partidul trebuie sa se poziționeze, neputând fi cu un picior în guvernare și cu unul în opoziție, potrivit…

- Prima reacție din PSD la alianța Pro Romania - ALDE vine de la un lider județean care, la auzul veștii, a crezut ca este un fake news.„Media romaneasca e plina de noutati care nu tin mai mult de 5 secunde”, a zis liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, la Digi24. Cand realizatorul emisiunii i-a…

- Motiunea de cenzura se va depune cdel mai probabil miercuri, in Parlament. Senatoarea Alina Gorghiu a declarat, marti, ca inca se poarta discutii cu toate grupurile din Opozitie, iar acest demers va fi facut pentru ca este un drept constitutional. In timp ce PNL si USR finalizeaza textul motiunii de…