Potrivit sursei citate, drumul are o lungime de peste 38 de kilometri si strabate trei comune mari din Valcea - Galicea, Olanu si Dragoesti.



"Am semnat astazi un contract foarte important pentru judetul Valcea si pentru o zona extraordinara a judetului Valcea si intra in reabilitare, dupa zeci de ani in care nu s-a mai facut o modernizare completa, un drum pe cat de lung pe atat de important si de complicat ca proiectare si executie. Contractul are o valoare de 107.249.380, 27 de lei, aproximativ 23 de milioane de euro, care vor fi investiti in judetul Valcea pe parcursul a trei ani.…