Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de manifestanti au defilat sambata in Germania pentru a "salva internetul", cerand eurodeputatilor sa voteze impotriva viitoarei reforme a dreptului de autor pe care ei o considera nefasta creatiei online si libertatii de exprimare, potrivit dpa si AFP, citate de Agerpres.Citește…

- Fostul premier si fostul lider al PSD, Victor Ponta, afirma la Digi FM ca avertismentul prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, nu-l intereseaza deloc pe Liviu Dragnea si ca va merge mai departe cu agenda sa. Liderul Pro Romania sustine ca una dintre solutii este o prezenta masiva…

- Doua sute de mii de persoane, potrivit politiei, au manifestat sambata la Barcelona contra procesului intentat de autoritatile spaniole unui numar de 12 fosti lideri ai miscarii de independenta catalane pentru tentativa de secesiune a Cataloniei din octombrie 2017, transmite AFP, relateaza Agerpres.Citește…

- Filosoful Mihai Șora indeamna, pe Facebook, la proteste masive și cere alegeri anticipate. Mihai Șora scrie ca PSD va acapara toate instituțiile ... The post Timișeanul Mihai Șora indeamna la proteste masive: ”Treziți-va, oameni buni!” appeared first on Renasterea banateana .

- Filosoful Mihai Sora avertizeaza ca, in ritmul in care evolueaza lucrurile, peste doi ani nu vom mai avea alegeri libere, pentru ca un om care se agata de putere cu orice pret, prin orice mijloace, constitutionale sau nu, direct ori prin interpusi, un om disperat, care stie ca – pierzand puterea – are…

- Aproximativ 45.000 de persoane, intre care scriitorul Mario Vargas Llosa, au fost prezente, duminica, in centrul Madridului, la manifestatia impotriva Guvernului Pedro Sanchez, unde a fost citit un manifest comun al partidelor din opozitie care au cerut prim-ministrului, acuzat de tradare, sa convoace…

- Mai mult de o mie de "veste galbene" au manifestat sambata in fata sediului agentiei France Presse (AFP) din Paris, scandand sloganuri impotriva mass-media, insa fara violenta. Venind de pe bulevardul...