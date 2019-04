Stiri pe aceeasi tema

- Romania a ratat calificarea in finala FED Cup, dupa ce a pierdut, scor 2-3, cu Franța. In sala din Rouen s-au aflat mai mulți fani din Dej care au trait intens toate partidele tricolorelor. Ieri, in prima zi a semifinalei Fed Cup cu Franța, la primul ei meci pe zgura, Simona Halep a trecut fara probleme…

- Simona Halep și Monica Niculescu le intalnesc azi, in semifinalele Fed Cup 2019 Romania - Franța, pe Caroline Garcia si Kristina Mladenovic ➤ Partida incepe in jurul orei 18.00 ➤ Meciul la dublu este LIVE TEXT pe www.digi24.ro și LIVE VIDEO pe DigiSport 1 și www.digisport.ro

- Pauline Parmentier, locul 53 WTA, si Irina Begu, locul 83 WTA, se vor infrunta in ultimul meci de simplu al intalnirii Franta - Romania din semifinalele FedCup, dupa ce capitanii celor doua echipe au renuntat la Mihaela Buzarnescu si la Kristina Mladenovic, informeaza News.ro.Citește și: Simona…

- Romania intalnește Franța in semifinalele Fed Cup și are șansa de a accede pentru prima data in istorie in finala competiției unde ar putea intalni Australia sau Belarus. Semifinala va fi deschisa de partida dintre Simona Halep și Kristina Mladenovic. In cel de al doilea meci Mihaela Buzarnescu o…

- "Inseamna mult pentru noi. Este pentru prima oara dupa 43 de ani cand jucam o semifinala de Fed Cup. Dar pentru aceasta generatie de jucatoare este prima care joaca o semifinala. Asta inseamna foarte mult pentru tara noastra. Suntem intr-o pasa buna anul acesta. Avem o echipa puternica, jucatoare…

- Simona Halep, prima noastra racheta, a revenit in tara si afirma ca este gata pentru , semifinala din Fed Cup dintre Franța – Romania, care se va disputa in zilele de 20 și 21 aprilie, la Rouen, capitala regiunii Normandia. ...

- Romania a trecut de Cehia, scor 3-2, și s-a calificat in semifinalele Fed Cup. Acolo vom intalni Franța, in luna aprilie. Fetele noastre s-au calificat dupa victoria la dublu reușita de Irina Begu și Monica Niculescu in fața celei mai bune perechi din lume Siniakova și Krejcikova, scor 6-7(2), 6-4,…