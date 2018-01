Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep s-a calificat in aceasta dimineața, pentru prima oara in cariera, in finala de la Australian Open dupa ce a caștigat meciul decisiv impotriva tenismenei Angelique Keber. Victoria Simonei Halep de astazi este o premiera pentru tenisul romanesc și o ocazie pentru sportiva noastra de atinge…

- Printre celebritațile de la Hollywood s-a instalat un nou trend: sa manance din mana bucatarului Nusret Gokce, cunoscut drept „Salt Bae”. Astfel, vedete precum Leonardo DiCaprio, Ben Affleck, P. Diddy, Drake, Dj Khaled, French Montana, Rihanna și mulți alții au ajuns in celebrele restaurante din Dubai,…

- Fostul premier Mihai Tudose va prelua o alta „insarcinare politica”, probabil in Parlament, a declarat duminica seara primarul Capitalei, Gabriela Firea, precizand ca el a avut decenta de a demisiona dupa ce i-a fost retras sprijinul politic si nu a reactionat ca Sorin Grindeanu, care „a confiscat”…

- O noua putere mondiala, India, a lansat cu succes o racheta balistica intercontinentala si a intrat intr-un club select de tari care dispun de astfel de arme. Testul vine intr-o perioada in care relatiile cu tarile vecine China si Pakistan sunt tensionate.

- Valerica Gaman, 28 de ani, e noul jucator al FCSB. "Am semnat cu Gaman un contract pe doi ani. Nu i-am pus nicio clauza, dar o sa-l vand doar daca primesc o oferta de doua milioane de euro. El o sa prinda echipa nationala si pe noi o sa ne ajute foarte mult in dubla cu Lazio. Va deveni om…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, si premierul britanic Theresa May vor anunta joi, in cadrul unui summit franco-britanic, un program de schimburi de artefacte, care include "un posibil imprumut al Tapiseriei de la Bayeux", dar "nu inainte de 2020", a anuntat miercuri dimineata palatul Elysee,…

- Primul antrenament al dinamoviștilor a fost urmarit din tribune de secundul selecționerului Cosmin Contra, Adrian Mihalcea, dar și de Florin Constantinovici, secundul lui Daniel Isaila de la tineret. La plecare, fostul mare atacant al lui Dinamo a fost salutat de stoperul Mihai Popescu: "Buna ziua!…

- Daca veți privi cu atenție harta Republicii Moldova, veți observa ca satul Saseni din raionul Calarași este situat chiar in centru, fiind la frontiera a patru raioane. Dar ce priveliști veți intalni aici! ”Saseni este o localitate codreana, situata intr-un hartop, pe partea dreapta a raului Cula, cu…

- Simona Halep nu este prima jucatoare din Romania desemnata principala favorita la Australian Open. Constanteanca ii calca pe urme, din nou, Virginiei Ruzici - singura castigatoare de turneu de Mare Slem la simplu pe care a dat-o tenisul romanesc. La editia din 1979, Virginia Ruzici a fost…

- Conflictul dintre Mihai Tudose și Carmen Dan se va termina, cel mai probabil, cu demisia ministrului de Interne. Tabara Dragnea din PSD are deja o varianta pentru inlocuirea lui Carmen Dan: actualul președinte al Comisiei de control a activitații SRI, senatorul Claudiu Manda.Jurnalistul Catalin…

- Profesorul Ron Eccles de la Universitatea Cardiff din Marea Britanie dezvaluie cele mai eficiente metode prin care sa combati raceala in doar 24 de oare. Ora 07.00 – Un dus fierbinte Este un prim pas perfect – apa fierbinte va indeparta senzatia de frig, iar aburul va desfunda sinusurile. Ora 08.00…

- Guvernul britanic a anuntat noi masuri pentru reglementarea vanzarii dispozitivelor cu laser nesigure, inclusiv consolidarea masurilor de protectie, pentru a opri introducerea in tara a unor astfel de instrumente cu putere ridicata. Ministrii au declarat ca, in urma unei cresteri recente…

- Sefa guvernului britanic, Theresa May, va renunta la promisiunea sa din timpul campaniei electorale de a supune la vot in Parlament o revizuire a legii ce interzice vanatoarea de vulpi, informeaza sambata agentia Press Association. Legea, introdusa de Laburisti in 2004, in timpul guvernarii…

- Dinamoviști, va era dor de serialul "Antun Palici"? Telenovela de vara trecuta a revenit pe ecrane in aceasta iarna. Daca va mai sosi la negocieri, lui Palici i se va propune un salariu minuscul. Fotbalistul de 29 de ani, liber de contract, trebuia sa soseasca la București in urma cu doua zile sa semneze…

- Cantaretul Ed Sheeran domina topurile muzicale britanice in prima saptamana din 2018 si ocupa prima pozitie atat in clasamentul albumelor, cat si in cel al single-urilor, scrie AGERPRES, citand Press Association. Citeste si: Simona Marcu, MESAJ pentru politicieni dupa castigarea presedintiei…

- Cantaretul Ed Sheeran domina topurile muzicale britanice in prima saptamana din 2018 si ocupa prima pozitie atat in clasamentul albumelor, cat si in cel al single-urilor, a anuntat vineri Press Association. Cel mai recent material discografic al cantaretului Ed Sheeran, intitulat "Divide",…

- Varstnicul a fost filmat intrand in sediul Guvernului. "Vedeți ca nu are nimic la ochi? Uitați-l cum urca la Guvern ca la el acasa. A venit sa ii dea vreun cec, ma!", spune un protestatar pe filmare. Cristian Mihai Dide este persoana care a publicat clipul cu barbatul. …

- Jay-Z a lansat vineri un videoclip pentru o melodie intitulata „Family Feud”, in care canta despre suferinta pe care a cauzat-o infidelitatea sa in casnicia cu Beyonce. Rapperul american apare in videoclip alaturi de cantareata si de fiica lor cea mare, Blue Ivy, in varsta de 5 ani.

- Marian Godina se pregatește de nunta. Anul trecut, Marian Godina a anunțat ca s-a logodit cu iubita lui, Georgiana Dascalu . Fostul polițist de la Rutiera, trecut la „mascați” , a publicat pe o rețea de socializarea invitația la nunta. Evident, invitația nu putea fi decat plina de umor, așa cum Marian…

- Pentru cel de-al saselea an consecutiv, ''Game of Thrones'' se afla in fruntea clasamentului celor mai piratate seriale de pe internet in 2017, top alcatuit de blogul Torrentfreak si preluat de editia online a revistei Esquire. ''Game of Thrones'' a fost…

- Astra Giurgiu analizeaza in perioada de vacanța competiționala cele mai bune variante pentru completarea lotului antrenat de Edi Iordanescu. "Avem nevoie de intariri pentru a ataca cu succes obiectivul patrunderii in play-off", a punctat antrenorul și dupa ultimul meci oficial al anului. Una dintre…

- Topul pieselor de Craciun. Ed Sheeran detroneaza hiturile clasice ale lui George Michael si Mariah Carey. Single-ul „Perfect” se afla pe primul loc in topul britanic. Single-ul „Perfect” al lui Ed Sheeran se afla pe primul loc in topul britanic al pieselor pentru Craciun, „un vis devenit realitate”…

- Single-ul „Perfect” al lui Ed Sheeran se afla pe primul loc in topul britanic al pieselor pentru Craciun, „un vis devenit realitate” pentru artist.Cantaretul britanic a lansat sase versiuni ale piesei incluse pe cel mai recent album al sau, „÷ (Divide)”, lansat in luna martie: originalul,…

- Consiliul Concurentei a declansat o investigatie privind un posibil abuz de pozitie dominanta de catre Dante International SA, compania din spatele eMAG, cel mai mare retailar online din Romania. 0 0 0 0 0 0

- Brazilianul Neymar a afirmat ca selectionata Belgiei ar putea fi "surpriza" viitoarei Cupe Mondiale de fotbal din Rusia, din 2018, iar la nivel individual l-a desemnat pe egipteanul Mohamed Salah, de la FC Liverpool, informeaza agentia EFE."Cred ca Belgia, care are o echipa excelenta, poate…

- Judecatorii CCR au explicat, in motivare, care a fost decizia luata in cazul Belina. Astfel, Curtea Constiționala susține ca instituția competena in a judeca legalitatea actelor administrative revine numai incidental instantelor penale, fiind in general un atribut al instantelor de contencios administrativ,…

- Vești bune! Bitcoin a atins un nou nivel record - de aproape 18.000 de dolari, pe platforma de tranzactionare Bitstamp. mai exact, vineri, Bitcoin a atins un maxim de 17.900 de dolari pe platforma belgiana Bitstamp.

- Mirela Oprișor, actrita care o interpreteaza îndragitul personaj "Aspirina" în "Las Fierbinti", va reveni în serialul de la Pro TV.Aceasta va aparea într-un episod special al serialului pe care Pro TV îl va difuza în Ajunul Craciunului. De asemena,…

- Naționala feminina de handbal a Romaniei susține de la ora 18:30, la Leipzig, meciul din faza optimilor de finala ale Campionatului Mondial, in compania selecționatei Cehiei. Caștigatoarea acestei dispute intalnește in sferturi invingatoarea duelului dintre Olanda și Japonia, meci care incepe la ora…

- Cantarețul britanic Chris Rea s-a prabușit pe scena in mijlocul unui concert susținut sambata seara la Oxford, insa in prezent starea sa ar fi "stabila", potrivit unui purtator de cuvant al serviciului de ambulanța local, citat de DPA.Artistul in varsta de 66 de ani, cunoscut pentru…

- Cantarețul britanic Chris Rea s-a prabușit pe scena in mijlocul unui concert susținut sambata seara la Oxford, insa in prezent starea sa ar fi "stabila", potrivit unui purtator de cuvant al serviciului de ambulanța local, citat de DPA. Artistul în vârsta de 66 de ani,…

- Suma la care se va ridica 'factura' pentru Brexit, ce va trebui negociata intre Londra și Bruxelles, este estimata la 40-45 de miliarde de euro, a declarat vineri, pentru AFP, un purtator de cuvant al Downing Street. Dimineața, liderii fiecarei parți au anunțat încheierea…

- Cantautorul britanic Ed Sheeran a dominat serviciul de streaming Spotify in 2017, cu peste 3,1 milliarde de ascultari ale albumului sau ''Divide'' in intreaga lume, a informat marți aceasta platforma muzicala citata de agențiile AFP și EFE. Cântecul sau ''Shame of You'' a devenit,…

- Taylor Swift a ramas in fruntea topului american Billboard al primelor 200 de albume pentru a treia saptamana consecutiva, relateaza luni Reuters. Citeste si: DEZVALUIRI - 'Fabrica de generali' din MAI, blocata de la Cotroceni (presa)Albumul "Reputation" al cantaretei a vandut inca…

- Celebra Angelina Jolie s-a deschis in fața jurnaliștilor de la The Hollywood Reporter in cadrul podcast-ului Awards Chatter. Actrița, in varsta de 42 de ani, a dat toate carțile pe fața și a vorbit despre dificila relație cu tatal sau, despre relații, și despre Brad Pitt.

- Varianta feminina a "Ocean's 11", care se va lansa in iunie 2018, va avea pe afiș doua celebre jucatoare de tenis. Maria Șarapova și Serena Williams vor interpreta roluri secundare, alaturi de Kim Kardashian, Rihanna și redactorul-șef al Vogue, Anne Wintour, in thrillerul cu Sandra Bullock, Cate Blanchett…

- INNA a fost intampinata la aeroport de jurnaliști și prieteni! Vedeta nu a știut de petrecerea surpriza care marcheaza lansarea celui mai recent album al ei, Nirvana, insa ne-a oferit un interviu spontan. Vezi ce reacție a avut vedeta cand a aterizat pe aeroportul Otopeni! „Este genial ce s-a intamplat…

- Premierul britanic Theresa May s-a intalnit miercuri cu omologul sau irakian Haider al-Abadi la Bagdad, a anunțat un purtator de cuvant al guvernului irakian, aceasta fiind prima vizita in Irak a șefei guvernului britanic de la sosirea ei la putere anul trecut, relateaza Reuters. 'Relațiile…

- Rapperul Jay Z domina lista nominalizarilor la premiile Grammy 2018 cu albumul ‘4:44’, cu opt mentionari, informeaza contactmusic.com. Surpriza viitoarei gale, a 60-a, care va avea loc pe 28 ianuarie, la Madison Square Garden, New York: Ed Sheeran, Drake si Katy Perry nu se regasesc pe lista nominalizarilor.…

- Surpriza de la inceputul weekendului vine de la Andra și Voltaj. „Nu doar de ziua mea" este o piesa noua cu un mesaj despre familie, fericire și lucrurile care conteaza cu adevarat in viața.

- Surpriza pentru fanii Andrei si ai artistilor de la Voltaj! Artista, considerata una dintre cele mai talentate de pe scena muzicii din Romania, si Calin Goia impreuna cu colegii sai au colaborat la o piesa sensibila. Versurile single-ului au emotionat-o foarte mult pe sotia lui Catalin Maruta. Melodia…

- Tur de campionat de succes in Liga a 2 a de fotbal feminin pentru echipa Selena SN Constanta, care ocupa locul doi, la egalitate de puncte insa, 19, cu formatia de pe prima pozitie, Universitatea Galati. Cele doua echipe sunt singurele neinvinse in campionat, cu cate sase victorii si un egal in cele…

- Ministrul de Externe britanic Boris Johnson a afirmat ca inca nu este clar daca preluarea puterii de catre armata la Harare marcheaza inlaturarea de la putere a președintelui Robert Mugabe, relateaza Reuters. 'Nu putem spune cum va evolua situația din Zimbabwe în zilele urmatoare…

- Dupa ce au cucerit topurile cu „Nu pune la suflet“ si varianta in spaniola a piesei „La tine“, What’s Up si Ruby colaboreaza din nou. Single-ul este compus integral de What’s Up, iar videoclipul este regizat de Ionut Trandafir si produs de Radu Selaru.

- Cunoscute fonduri de investitii din Silicon Valley au pariat 100 de milioane de dolari pentru o companie care face sosete pentru motociclisti, cei care practica skateboarding, dar si pentru Rihanna, Jay-Z, Drake si alte vedete internationale.

- Premierul britanic Theresa May l-a contactat telefonic miercuri pe presedintele american Donald Trump pentru a transmite condoleante dupa atacul de la New York, cei doi lideri discutand despre nevoia de a face mai multe eforturi pentru a combate ideologia extremista online, relateaza Reuters. 'In…

- Valoarea participatiei detinute de Jeff Bezos la Amazon.com a crescut de aproape 500 de ori de la debutul bursier al companiei, in urma cu doua decenii, iar vineri a atins 88 de miliarde de dolari....