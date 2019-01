Dosarul licentelor IT: 1 milion de euro spaga pentru interventii in Guvern

Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea se ia la tranta cu Comisia Europeana la Tribunalul UE de la Luxemburg. Presedintele PSD vrea astfel sa ajunga, pe o cale colaterala, la anularea raportului OLAF care constata frauda cu fonduri europene in dosarul Tel Drum, raport care a dus la inculparea sa de catre DNA. Potrivit…

- Surse din Justitia rusa au anuntat ca Franta a extradat in sfarsit - dupa 5 ani de procese - un fost demnitar moscovit acuzat in Rusia de deturnarea a peste 400 de milioane de euro, transmite AFP. Alexei Kuznetov, fost ministru de Finante in regiunea Moscova, a fost extradat in Rusia, insotit…

- Senatorii nu vor vota in sesiunea parlamentara actuala solicitarea DNA pentru ridicarea imunitatii lui Calin Popescu Tariceanu privind inceperea umraririi penale in dosarul in care este acuzat de luare de mita. "Nu cred ca va exista vot sesiunea parlamentara actuala", au declarat surse politice,…

- Procurorii DNA au inceput urmarirea penala si l-au pus sub control judiciar pe Radu Viorel Vracioiu, medic ORL la Spitalul Universitar Militar "Carol Davila" pentru luare de mita. Acesta a fost prins in flagrant luand mita 500 de lei pentru o operatie, initial refuzand de la pacienta 200 de lei.…

- Metrorex a anuntat, miercuri, ca paza de la metrou va fi asigurata de Jandarmeria Romana, dupa ce deputatii au adoptat o modificare a legii de infiintare a Jandarmeriei. "Camera Deputatilor a promulgat modificarea legii de infiintare a Jandarmeriei Romane pentru asigurarea serviciilor de paza…

- Pe strazile Bucurestiului au aparut primele luminite pentru Sarbatorile de iarna, care vor costa peste 6 milioane de lei, potrivit unui document prin care Primaria Capitalei a aprobat alocarea catre Compania Iluminat a acestei sume, pentru iluminatul festiv. Potrivit documentului aprobat inca…

- Vicepremierul Viorel Stefan a declarat marti ca isi continua proiectul inceput si anume acela de a candida la functia de presedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara. Intrebat, la Palatul Parlamentului, daca este nemultumit ca Partidul Social Democrat a decis sa il sustina pe Leonardo…

- Fostul ministru Valerian Vreme a fost achitat de magistratii instantei supreme in dosarul in care a fost acuzat de abuz in serviciu, decizia nefiind definitiva. El a fost acuzat ca a incheiat fara organizarea unei licitatii publice un contract de cumparare a unor produse software Microsoft in scoli.…