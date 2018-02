Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a refuzat vineri publicarea unui document democrat confidential care respinge acuzatiile de abuz de putere indreptate impotriva politiei federale (FBI) si a Departamentului de Justitie in ancheta privind afacerea rusa, invocand "ingrijorari pentru securitatea nationala",…

- Presedintele SUA, Donald Trump, pare sa isi fi nuantat pozitia privind statutul Ierusalimului, explicand ca israelienii si palestinienii trebuie sa stabileasca frontierele in oras si transmitand Guvernului Israelului ca pacea necesita "compromisuri dure".

- Presedintele american Donald Trump l-a acuzat luni, intr-o postare pe Twitter, pe congresmanul democrat Adam Schiff, membru al comisiei pentru serviciile de informatii a Camerei Reprezentantilor, ca a scurs 'informatii confidentiale' de la audierile din ancheta privind legaturile dintre Rusia…

- Establishment-ul politic de la Washington a explodat: Donald Trump a aprobat desecretizarea unui memorandum al republicanilor, care ar arata ca FBI, dar și Departamentul de Justiție, i-au favorizat in 2016 pe democrați, in dauna candidaturii lui, ”inventand” presupuse ingerințe rusești pe langa echipa…

- Presedintele american Donald Trump a dat asigurari sambata ca un memoriu extrem de controversat si critic la adresa FBI care releva, potrivit autorilor republicani, abuzuri in supravegherea campaniei electorale a miliardarului american din 2016, il disculpa in ancheta pe tema presupusei implicari…

- Nota controversata care denunta metodele FBI a fost publicata vineri de Comisia pentru Informatii din cadrul Camerei americane a Reprezentantilor, la doar cateva minute dupa ce Donald Trump a anuntat ca documentul a fost declasificat, relateaza AFP, citat de News.ro . Aceasta nota de patru pagini a…

- Documentul clasificat anterior, scris de republicani in Comisia de Informatii a Camerei Reprezentantilor, sustine ca probele federale privind potentialul amestec al Rusiei in campania prezidentiala a lui Trump au fost un produs al colaborarii FBI-ului si a Departamentului de Justitie impotriva lui Trump,…

- 'Nota a fost declasificata, vom vedea ce se va intampla', a afirmat el din Biroul Oval, ignorand avertismentele directorului FBI impotriva unei astfel de initiative. 'Ceea ce se petrece in tara noastra este o rusine (...) Multi ar trebui sa se jeneze de aceasta', a afirmat Trump, fara a…

- Presedintele SUA, Donald Trump, acuza oficiali din cadrul FBI si ai Departamentului de Justitie ca politizeaza institutiile in favoarea democratilor, relateaza Reuters. Asta, in contextul in care FBI s-a aratat impotriva declasificarii unui document cu privire la campania electorala a lui Donald Trump…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat, vineri, FBI si Departamentul de Justitie de politizarea investigatiilor in favoarea Partidului Democrat, pe fondul unui raport al Comisiei pentru Informatii din Camera Reprezentantilor care invoca abuzuri din partea acestor institutii, relateaza Reuters.

- Biroul Federal de Investigatii (FBI) a exprimat "preocupari grave" in privinta exactitatii unui raport intocmit de Comisia pentru Informatii din Camera Reprezentantilor a SUA, potrivit caruia ar exista o abordare impotriva lui Donald Trump in cadrul Departamentului de Justitie, relateaza Reuters.

- Un comitet a Camerei Reprezentantilor din Congresul american a votat pentru a face public un memoriu despre care republicanii spun ca va arata abuzurile facute de FBI si de Departamentul pentru Justitie in ancheta privind Rusia, scrie BBC, conform news.ro.Conform democratului Adam Schiff,…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca ar adopta o atitudine mai "dura" decat premierul britanic Theresa May in ceea ce priveste negocierile pentru Brexit si a amenintat ca ar putea confrunta Uniunea Europeana in privinta politicilor comerciale "foarte incorecte" ale UE fata de SUA.

- Presedintele american, Donald Trump, a evocat, in discursul rostit la Forumul Economic Davos, performantele economice ale Statelor Unite, reiterand ca va pune interesele americane pe primul loc si subliniind ca sustine comertul international, dar in termeni "corecti".

- Presedintele american Donald Trump a ordonat anul trecut sa fie dat afara procurorul special insarcinat cu ancheta rusa, dupa care s-a razgandit, dezvaluie The New York Times (NYT), scrie AFP conform News.ro . Intrebat de cotidian in acest sens, avocatul Casei Albe Ty Cobb a refuzat sa comenteze. Presedintele…

- Administratia prezidentiala americana a dat asigurari joi ca Donald Trump va sustine o lege pe termen scurt pentru finantarea guvernului american, lege pe care Camera Reprezentantilor o va supune la vot joi (18 ianuarie), pentru a se evita 'oprirea' activitatii guvernamentale, transmite Reuters.…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat duminica ziarul Wall Street Journal - unul dintre cotidianele cele mai respectate din tara - ca l-a citat intentionat gresit atunci cand liderul de la Casa Alba s-a referit la relatiile sale cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un, informeaza AFP. …

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a afirmat ca este „improbabil“ ca el sa fie interogat de procurorul special Robert Mueller, care raspunde de ancheta legata de presupusele legaturi dintre echipa de campanie electorala a actualului lider al Casei Albe si Rusia, releva BBC.

- Presedintele rus Vladimir Putin constituie o amenintare grava la adresa Statelor Unite ale Americii si fata de care Donald Trump ramane insa pasiv, este concluzia unui raport publicat miercuri de membrii democrati ai Comisiei pentru Relatii Externe din Senatul american, transmite AFP. Documentul…

- Presedintele american Donald Trump sustine ca ar fi "amuzant" sa candideze la presedintia SUA impotriva lui Oprah Winfrey. Declaratia vine in contextul in care, in urma discursului sustinut de Oprah la Globurile de Aur, mai multi internauti i-au cerut prezentatoarei TV sa candideze la prezidentiale.…

- Rezolutia declara sprijinul Congresului "pentru poporul iranian angajat in manifestatii legitime si pasnice impotriva unui regim opresiv si corupt" si "condamna gravele incalcari ale drepturilor omului, coruptia si activitatile destabilizatoare comise de regimul iranian contra iranienilor".Violente…

- Președintele american Donald Trump a sugerat, marți, ca Departamentul de Justiție ar face parte dintr-un stat „ascuns”, care pune la cale un complot impotriva sa. Acuzația vine dupa ce Donald Trump a lansat, in mod repetat, atacuri la adresa FBI, cit și a agenților care colaboreaza cu procurorul special…

- Președintele american, Donald Trump, a acuzat marți Departamentul de Justiție din SUA ca ar face parte din „statul paralel”, cerand totodata punerea sub acuzare a fostului director FBI, James Comey și a unui asistent al fostei secretare de stat, Hillary Clinton, potrivit Associated Press.

- Presedintele SUA Donald Trump, care si-a manifestat sprijinul pentru manifestatiile care au loc de joi în Iran, ar face mai bine sa se ocupe de 'milioanele de persoane fara adapost si înfometate' din SUA, a afirmat marti un purtator de cuvânt

- Presedintele SUA, Donald Trump, va adopta în 2018 o serie de masuri protectioniste care risca sa genereze conflicte comerciale, dar republicanii risca pierderea majoritatii în Camera Reprezentantilor, cred analistii FT, anticipând si alte

- Presedintele american Donald Trump considera ca ancheta cu privire la un eventual amestec rus in alegerile prezidentiale americane din 2016 ”da o imagine foarte proasta” Statelor Unite, potrivit The New York Times (NYT), scrie AFP. Intr-un interviu pentru cotidianul newyorkez, Trump a declarat ca el…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi, pentru cotidianul New York Times (NYT), ca ancheta privind eventualul amestec al Rusiei in alegerile din 2016 pentru Casa Alba 'da o foarte proasta imagine' despre Statele Unite, el aratandu-se increzator ca procurorul special Robert Mueller,…

- Statele Unite au inculpat doi cetateni romani pentru accesarea camerelor de supraveghere din capitala americana Washington, D.C., cu cateva zile inainte de ceremonia de inaugurare a presedintelui american Donald Trump, a anuntat joi Departamentul de Justitie al SUA, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump au convenit, intr-o convorbire telefonica avuta joi, sa faca schimb de informatii cu privire la Coreea de Nord si sa coopereze asupra unor posibile initiative pentru rezolvarea crizei nord-coreene, a indicat vineri Kremlinul, potrivit…

- Cei trei beneficiari ai premiilor de la editia anului 2017 sunt trei nume cu rezonanta pentru invatamantul preuniversitar iesean, remarcati pentru rezultate desosebite la matematica, fizica sau chimie, la olimpiade ale stiintelor care presupun abordare pluridisciplinara, inventivitate, studiu aplicat,…

- Presedintele american, Donald Trump, a promulgat vineri legea privind finantarea, adoptata cu o zi inainte de Congres, permitand astfel evitarea, cel putin temporara, a unei inchideri a administratiilor federale, transmite AFP. Camera Reprezentantilor, apoi Senatul au adoptat joi seara…

- Guvernul german nu sustine decizia lui Trump de recunoastere a Ierusalimului drept capitala a Israelului, a scris pe Twitter purtatorul de cuvant al cancelarului Angela Merkel, Steffen Seibert, conform CNN, scrie news.ro.Merkel, despre decizia lui Donald Trump cu privire la Ierusalim: "Guvernul…

- Procurorul special care conduce ancheta privind amestecul Rusiei in prezidentialele americane din 2016, a cerut documente financiare din partea Deutsche Bank, banca lui Donald Trump, scrie agentia France Presse, citand...

- Presedintele american Donald Trump le-ar fi cerut in repetate randuri, pe parcursul verii, republicanilor de marca din Senatul SUA sa renunte la ancheta Comisiei pentru serviciile de informatii din aceasta camera a Congresului SUA pe tema presupusului amestec al Rusiei in alegerile prezidentiale…

- Presedintele american Donald Trump le-a cerut in vara, in mai multe randuri, unor senatori republicani de rang inalt sa puna capat anchetei Comisiei pentru Informatii cu privire la amestecul Rusiei in alegerile americane din 2016, inclusiv presedintelui Comisiei, dezvaluie The New York Times, citand…

- Cei doi sefi ai opozitiei democrate din Congresul SUA au anuntat ca nu vor merge la o reuniune prevazuta pentru marti, la Casa Alba, cu Donald Trump, ca raspuns la o postare ofensiva pe Twitter in care presedintele a insinuat ca oricum "niciun compromis bugetar nu este posibil", relateaza AFP."Tinand…

- Presedintele american Donald Trump sustine ca a refuzat sa fie numit „Persoana Anului” de revista Time, dupa ce reprezentantii publicatiei i-au cerut un interviu si o fotografie, fara sa ii confirme ca ii vor acorda acest titlu, informeaza AFP.

- Claudiu Manda, președintele Comisiei de control a activitații SRI, a vorbit in aceasta seara despre audierea de astazi, intinsa pe parcursul mai multor ore, a generalului Dumitru Dumbrava, secretarul general al Serviciului Roman de Informatii si fost sef al Directiei juridice a SRI, cel care a starnit…

- "Am fundamentat scrisoarea noastra in drept, in care am prezentat ca deciziile Curtii sunt obligatorii, ca Decizia 611 este fara echivoc, constata obligativitatea persoanelor cu functii publice de a se prezenta la comisiile de ancheta si am indicat articolul 69 din Legea 304 prin care ministrul Justitiei…

- Congresul Statelor Unite a aprobat, joi, cheltuieli militare de aproape 700 de miliarde de dolari pentru anul bugetar 2018, mai mult decât ceruse președintele Donald Trump, relateaza AFP citata de Agerpres. Senatul a adoptat definitiv aceasta lege joi, în unanimitate, dupa validarea…

- Decizia CCR de respingere a sesizarii PNL a fost luata cu sase voturi ”pentru” si doua ”impotriva”, unul dintre judecatori fiind absent de la sedinta. Pentru admiterea sesizarii s-au pronuntat Livia Stanciu si Maya Teodoroiu, cele doua judecatoare urmand sa redacteze si doua opinii separate.Pe…

- 'Puteți fi siguri ca (aceasta decizie) va fi luata fara influența politica, in mod corect și adecvat', a declarat Jeff Sessions. Mai multe media americane au publicat luni o scrisoare adresata de Ministerul Justiției Comisiei pentru afaceri juridice a Camerei Reprezentanților, scrisoare potrivit…

- Fostul vicepremier Gabriel Oprea s-a prezentat, marti, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul masinii de lux cumparate de catre Departamentul de Informatii si Protectie Interna (DIPI) pentru protectia demnitarilor si folosite de Oprea. Procesul, in care Gabriel Oprea este judecat pentru…