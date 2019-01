Donald Trump: Lupta pentru libertate a nceput n Venezuela

Presedintele american, Donald Trump, a salutat miercuri mobilizarea a mii de opozanti venezueleni pentru a convinge armata sa-i întoarca spatele presedintelui Nicolas Maduro, vazând în aceasta o "lupta pentru libertate", relateaza AFP, potrivit Agerpres.



"Mari manifestatii peste tot în Venezuela astazi (miercuri) contra lui Maduro. Lupta pentru libertate a început!", a scris pe Twitter presedintele Statelor Unite.



....Large protests all across Venezuela today against Maduro. The fight for freedom has begun!

— Donald J. Trump…