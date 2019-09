Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat miercuri ca este de parere ca Statele Unite nu iși vor schimba poziția fața de Iran in pofida deciziei privind demiterea consilierului prezidențial John Bolton, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Președintele SUA, Donald…

- Președintele american Donald Trump a declarat miercuri ca John Bolton a fost un "dezastru" în politica pentru Coreea de Nord, a "exagerat" în ceea ce privește Venezuela și nu s-a înțeles cu alți oficiali din cadrul Administrației prezidețiale, relateaza Mediafax…

- Președintele american Donald Trump a declarat miercuri ca ia in considerare "oameni foarte bine pregatiți" pentru a il inlocui pe John Bolton in funcția de consilier prezidențial pe probleme de securitate, relateaza Mediafax citand site-ul agenției Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca are in analiza cinci persoane foarte calificate profesional pentru a-l inlocui pe John Bolton in functia de consilier de securitate nationala, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.Adresandu-se reporterilor de la Casa Alba, presedintele…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca are in analiza cinci persoane foarte calificate profesional pentru a-l inlocui pe John Bolton in functia de consilier de securitate nationala, informeaza Reuters. Adresandu-se reporterilor de la Casa Alba, presedintele american a spus ca Bolton,…

- Președintele american Donald Trump a declarat luni ca s-ar putea intalni cu omologul sau iranian Hassan Rouhani și ca nu ar avea nicio problema cu o astfel de intrevedere, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Donald Trump a facut aceste afirmații pentru reporterii de la Casa…

- Presedintele american Donald Trump a dat asigurari sambata ca "lucrurile merg foarte bine cu China", aparandu-si strategia economica, la doua zile dupa ce a anuntat extinderea taxelor vamale asupra tuturor importurilor chineze, relateaza AFP si Reuters. "Lucrurile merg foarte bine cu China. Ei ne platesc…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca ia in considerare sa instituie "carantina" sau o blocada in cazul Venezuelei, in scopul intensificarii presiunilor asupra presedintelui Nicolas Maduro pentru a renunta la putere, relateaza Reuters. Trump nu a precizat cand sau cum o astfel de blocada…