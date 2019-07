Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a pus pe seama unor probleme cu teleprompterul gafa din discursul sau de pe 4 iulie, in care a afirmat ca armata continentala "a cucerit aerporturile" in timpul razboiului de independenta, cu peste un secol inainte de zorii aviatiei, dar remarcile sale au inspirat…

- "Patru ani in plus!": Donald Trump si-a lansat, marti, in Florida, in strigatele multimii entuziaste, campania pentru 2020 in incercarea de a obtine un nou mandat dupa victoria-surpriza din 2016. Cu cravata rosie, miliardarul republican si-a facut intrarea, insotit de sotia sa, Melania, pe…

- Sub sloganul „Patru ani in plus!”, Donald Trump și-a lansat marți, in Florida, campania pentru alegerile prezidențiale din 2020. Miliardarul republican vrea sa obțina un nou mandat dupa victoria-surpriza din 2016. Donald Trump și-a facut intrarea, insoțit de soția sa, Melania, pe scena de la Amway Center…

- "Imi voi anunta candidatura pentru un al doilea mandat prezidential impreuna cu Prima Doamna Melania si vicepresedintele Mike Pence (...) pe 18 iunie la Orlando, in Florida", a postat pe Twitter miliardarul republican, care a participat in ultimele luni la numeroase intalniri de campanie pe teritoriul…

- Ziua Independentei proclamata in 1877 si Ziuaq Europei care marcheaza victoria Coalitiei Natiunilor Unite in cel de-al Doilea Razboi Mondial (1945) – au fost motive de sarbatoare și pentru elevii Liceului Teoretic „David Prodan” din Cugir. Cu acest prilej, la Cabinetul Documentare Informare al amintitei…

- CSA Steaua nu a avut niciun fel de probleme cu Victoria. La 5-0, in minutul 35 al primei reprize, s-a iscat insa o bataie generala. Dupa un fault dur la mijlocul terenului, s-a creat un meleu, din care cel mai rau a ieșit Mihai Cosmin, de la CSA. A fost nevoie de intervenția oamenilor de pe margine…

- Fara indoiala, atacuri urmeaza sa aiba loc in urmatoarele luni intre omul de afaceri de la New York - ales la Casa Alba in 2016, fara cea mai mica experienta politica sau diplomatica - si veteranul de la Washington, care si-a inceput cariera in Senat in... 1973.Multe lucruri ii despart…

- Fostul vicepreședinte american Joe Biden a anunțat oficial, astazi, intrarea sa in cursa interna a democraților pentru desemnarea candidatului la alegerile prezidențiale din 2020, dupa mai multe luni in care a evitat sa-si clarifice intentiile. ”Ducem o lupta pentru sufletul acestei națiuni„, a spus…