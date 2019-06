Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump, președintele Statelor Unite, l-a acuzat din nou pe primarul Londrei, Sadiq Khan, afirmand ca acesta este „un dezastru” si ca ar trebui sa demisioneze urgent, dupa ce doi tineri au fost ucisi si alti trei barbati au fost raniti la Londra vineri, in mai putin de 20 de ore. Trump a preluat…

- Donald Trump a preluat o postare pe Twitter a editorialistei de dreapta Katie Hopkins, care a numit Londra "orasul injunghierilor" si a afirmat ca "acesta este Londonistanul lui Khan", o expresie menita sa descrie esecul municipalitatii londoneze de a-i gestiona pe extremistii musulmani. "Londra…

- Presedintele american Donald Trump l-a criticat din nou sambata pe primarul Londrei, Sadiq Khan, afirmand ca acesta este "un dezastru" si ca ar trebui sa demisioneze urgent, dupa ce doi tineri au fost ucisi si alti trei barbati au fost raniti la Londra vineri, in mai putin de 20 de ore, informeaza…

- Presedintele american Donald Trump a numit-o pe actrita si cantareata Bette Midler o 'psihopata terminata' intr-o disputa privind un citat inventat, atribuit liderului de la Casa Alba, relateaza miercuri Press Association.Bette Midler, cunoscuta pentru hiturile 'The Rose' si 'Wind Beneath…

- Presedintele american Donald Trump a numit-o pe actrita si cantareata Bette Midler o 'psihopata terminata' intr-o disputa privind un citat inventat, atribuit liderului de la Casa Alba, relateaza miercuri Press Association. Bette Midler, cunoscuta pentru hiturile 'The Rose'…

- Presedintele SUA Donald Trump a pledat la Londra pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana si a avut o întrevedere cu Nigel Farage, liderul Partidului Brexit, dar liderul de la Casa Alba a avut divergente puternice cu lideri ai opozitiei laburiste, pe fondul protestelor fata de vizita…

- Presedintele american Donald Trump si prima doamna Melania Trump se intalnesc cu regina Elisabeta in prima zi a vizitei de stat in Marea Britanie. Trump si sotia sa se afla la Palatul Buckingham pentru un pranz privat. Cei doi au calatorit in Marea Britanie la bordul Air Force One si au fost…

- Presedintele american Donald Trump s-a declarat sambata increzator in faptul ca liderul nord-coreean Kim Jong Un nu vrea sa-si incalce angajamentele, dupa tirurile cu mai multe rachete cu raza scurta ale Phenianului, relateaza AFP. "Totul este posibil in aceasta lume foarte interesanta, dar cred ca…