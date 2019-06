Donald Trump a modificat radical politica în ceea ce privește comunicatea LGBT Donald Trump a modificat radical politica in ceea ce privește comunicatea LGBT, extrem de permisiva pe timpul administrației Obama. Luna iunie este declarata luna LGBT și pe cladirile ambasadelor SUA se obișnuia sa fie arborat drapelul curcubeu. In acest an, administrația Trump a respins solicitarile diplomaților americani care au facut solicitarea sa arboreze steagul curcubeu pe cladirile ambasadelor in luna iunie, noteaza nbcnews.ro. Ambasadele americane din Israel, Germania, Brazilia și Letonia se numara printre cei care au cerut permisiunea Departamentului de Stat și in urma refuzului, aceștia… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol: gazetadebistrita.ro

