Polițist spânzurat într-o cameră de hotel. A lăsat în urmă doi copii

Descoperire teribilă într-o cameră de hotel de pe litoral. Un polițist de 34 de ani și-a pus capăt zilelor. Apropiații nu pot să explice gestul extrem. The post Polițist spânzurat într-o cameră de hotel. A lăsat în urmă doi copii appeared first on Renaşterea… [citeste mai departe]