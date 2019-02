Stiri pe aceeasi tema

- Rapperul rus Kirill Tolmatchii, cunoscut cu numele de scena Detl, a murit sambata seara. Tragedia s-a produs imediat dupa ce a coborat de pe scena. Detl a murit dupa un concert pe care l-a avut in...

- Faniya Khaliullova, o mare cantareața din Rusia, a murit pe scena, in fața fanilor, dupa ce a suferit un atac de cord. Tot momentul a fost filmat de un fan care inregistra concertul. Cantareața Faniya Khaliullov a a cazut ca secerata, pe scena, dupa ce a suferit un infarct chiar in timpul piesei. Și…

- Faniya Khaliullova, o cantareata extrem de cunoscuta in Rusia, a murit dupa ce a suferit un atac de cord in timpul unei piese, informeaza Antena3.ro. Femeia se afla pe scena, in timpul unei reprezentantii, atunci cand si a socat fanii.Khaliullova, in varsta de 53 de ani, a fost dusa de urgenta la spital,…

- Russell Baker, un cunoscut ziarist, care a caștigat un premiu Pulitzer, s-a stins din viața luni, la varsta de 93 de ani. Se pare ca a facut complicații in urma unei cazaturi. Baker a avut o...

- Mike Taylor, membru al trupei Walk Off the Earth a murit in noaptea de duminicE spre luni, in somn. El avea 40 de ani, era clEpar, solist vocal "i tatE a doi copii, care i"i plang pierderea, inainte de Anul Nou. Vestea tristE a fost datE de colegii sEi de trupE, iar cauza mor:ii este neclarE.

- Muzicianul argentinian Jaime Torres, care a facut cunoscut la nivel mondial charango-ul, un instrument cu coarde din zona Anzilor, a murit luni la varsta de 80 de ani, a informat fiica sa, citata de...

- Cantareata americana de jazz Nancy Wilson, castigatoare a trei premii Grammy, a murit joi in resedinta sa din California la varsta de 81 de ani, a anuntat agentul ei de presa, citat de Reuters. Interpreta...

- Cantareata de muzica soul si jazz Nancy Wilson, premiata cu trei Grammy, a murit la varsta de 81 de ani, a anuntat managerul acestuia, care nu a precizat cauza decesului, potrivit contactmusic.com. Artista,...