Doi turişti din Veneția, amendaţi cu 950 de euro pentru că şi-au făcut o cafea Un cuplu de turisti germani surprinsi vineri in Venetia pregatindu-si o cafea la un aragaz de voiaj, la baza podului Rialto, a fost amendat cu 950 de euro si rugat sa paraseasca orasul, informeaza AFP. Cei doi berlinezi, in varsta de 32 si, respectiv, 35 de ani, se instalasera dimineata, langa rucsacuri, la baza treptelor faimosului pod, pentru a-si pregati o cafea.



Reclamati de un rezident, turistii au fost retinuti rapid de politia locala si amendati cu 950 de euro pentru comportament necorespunzator, a explicat primaria intr-un comunicat. Conform unui regulament recent adoptat de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul consilier al premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, vrea sa plece din țara. Ar fi trebuit chiar astazi sa ajunga in Elveția, insa, in urma cu cateva zile, procurorii DIICOT i-au interzis sa paraseasca orașul de domiciliu, Slatina.

- Cel puțin cinci persoane au fost ranite dupa ce o nava de croaziera a intrat in croaziera cu o ambarcațiune cu turiști care era ancorata in Veneția, Italia, a informat duminica presa italiana, citata de agenția Dpa, relateaza Mediafax.Citește și: Revolta in Germania la un centru de solicitanți…

- Cel putin cinci persoane au fost ranite dupa ce o nava de croaziera a intrat in coliziune cu o ambarcatiune cu turisti, care era ancorata in Venetia, Italia, a informat duminica presa italiana, citata de agentia Dpa. Primarul Venetiei, Luigi Brugnaro, a confirmat ulterior ca a avut loc un accident intre…

- In Spania, Guvernul planuiește sa vina cu un nou sistem de calcul al orelor de munca. O propunere este ca toate pauzele pe care le face un angajat in afara biroului sa se calculeze și sa se scada din salariu. Intra aici pauza de masa, dar și cele pentru cafea și țigara. Masura ar veni... View Article

- Guvernul spaniol vrea sa instituie o masura care va revolta cu siguranța mare parte din cetațeni: pauzele de țigara și cafea sa fie scazute din salariu. Masura este pregatita de guvernul spaniol, in opinia caruia astfel va putea fi compensata masura intrata la 13 mai in vigoare, conform careia angajatorii…

- Peste 1.600 de masini inmatriculate pe numele unor romani si utilizate pentru comiterea de jafuri au fost puse sub sechestru in Italia, Romania si in alte opt state europene, in cursul unei operatiuni care vizeaza zeci de persoane de etnie roma, informeaza agentia de presa ANSA. Cele 1.600 de vehicule,…

- Nu știu daca sunt orașe care m-au fascinat mai mult decat Veneția, denumit și Orașul plutitor . Am fost acolo de 3 ori și cu siguranța voi mai reveni pentru a descoperi și redescoperi poveștile lui.

- Masura a starnit numeroase controverse, insa Ministerul Sanatații a dat asigurari ca aceasta ii protejeaza pe pacienții care apeleaza la serviciile clinicilor private. In ședința de guvern de ieri, a fost adoptata și controversata ordonanța privind plata contribuției personale de catre pacienții care…