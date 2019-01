Stiri pe aceeasi tema

- IGSU avertizeaza ca incendiile la locuinte continua sa faca victime in randul copiilor, dand exemplul a doua situatii din ultimele 24 de ore, in care doi minori au murit, iar altii au ajuns la spital. Pomierii sustin ca minorii au devenit principalele victime pe fondul lipsei de supraveghere."Astazi,…

- Tragedie intr-un bloc din Galati, ieri dupa-amiaza. O familie intreaga, mama, tata si fiu au fost gasiti fara suflare in casa. Alarma a doar data chiar de postasul care venise sa le aduca pensia celor doi batrani de 92, respectiv 83 de ani.

- In urma carambolului, cei doi soferi de camion, dar si cinci copii cu varste intre 9 si 14 ani si-au pierdut viata. Alti opt oameni, printre care patru minori, au fost internati la spitalele din apropiere. Masina apartinea unei biserici si transporta cel putin 12 copii. Pompierii s-au luptat…

- Trei copii au murit astazi dupa ce s au intoxicat cu fum in urma unui incendiu izbucnit la o casa din localitatea mureseana Archita. Conform IGSU, citat de Agerpres.ro, incercarile de resuscitare a minorilor, care suferisera si arsuri, au esuat, medicii declarand decesul.Cei trei copii, cu varste de…

- Trei copii au murit, duminica, intr-un incendiu izbucnit la o casa din localitatea Archita din județul Mureș, dupa ce au fost lasati nesupravegheați."Arderea s-a manifestat intr-o singura camera, fiind afectate in totalitate bunurile. Cauza incendiului a fost o soba lasata nesupravegheata…

- O campioana la arte martiale din Rusia a fost gasita fara viata in cada, de sora ei. Irina Rybnikova isi folosea telefonul mobil in timp ce se imbaia. Dispozitivul i-a adus sfarsitul asa cum nimeni nu ar fi crezut vreodata.

- Pompierii au fost solicitati sa intervina, in noaptea de joi spre vineri, la un incendiu izbucnit la un apartament dintr-un bloc din Filiasi, la fata locului deplasandu-se doua autospeciale cu apa si spuma de la Statia de Pompieri Craiova si punctul de lucru Filiasi, echipaje SMURD si ambulante ale…

- Tragedie pe sosea. Patru persoane, printre care si doi copii, au murit intr-un accident cumplit Patru persoane, printre care si doi copii, de 10 si 14 ani, au murit in urma unui accident rutier, dupa ce masina in care se aflau a intrat in semiremorca tractata de un autotractor oprit. Politistii au fost…