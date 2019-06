Stiri pe aceeasi tema

- Paisprezece irakieni care incercau sa iasa ilegal din Romania au fost gasiti de politistii de frontiera de la Nadlac II - Csanadpalota, judetul Arad, migrantii fiind ascunsi intr-o autoutilitara, in trei cutii de carton.

- Comunicat.Polițiștii rutieri au constatat mai multe incalcari ale legislației privind circulația pe drumurile publice. Conducand sub influența alcoolului a fost depistat de polițiștii Secției 3...

- Politistii din cadrul Biroului Rutier Craiova au organizat o actiune, pentru verificarea modul in care este respectata legislatia rutiera de catre conducatorii de autoturisme care efectueaza transport de persoane in regim de taxi. Au fost aplicate 91 de sanctiuni contraventionale, ...

- Politistii clujeni i-au identificat si depistat pe cei doi talhari care au intrat intr-o sala de jocuri cu maștile pe fața și inarmați cu un pistol și un cuțit, de unde au furat peste 7.000 lei. In prezent, aceștia la sediul unitatii de politie, urmand a fi retinuti pentru 24 de ore. Pe 17 aprilie,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Mehedinti, sub coordonarea unui procuror D.I.I.C.O.T., impreuna cu lucratori C.S.O. Craiova si beneficiind de sprijinul de specialitate al Direcției de Operațiuni Speciale, au descoperit intr-o autoutilitara oprita in…

- Ieri, 1 aprilie 2019, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Aiud l-au identificat pe un barbat in varsta de 32 de ani, din municipiul Craiova, judetul Dolj, ca persoana banuita de savarsirea a doua furturi care au fost sesizate politiei in zilele de 7 si 11 martie 2019.…

- Polițiștii locali din cadrul Serviciilor ”Craiovița” și ”Brazda” (inclusiv in ținuta civila) au depistat si prins in flagrant, ieri, in Cimitirul ”Sineasca” și in zona apropriata, in flagrant 3 minori, cu varste cuprinse intre 13 și 15 ani, toți din ...

- Polițiști din cadrul din cadrul Posturilor de Poliție Argetoaia si Braloștița, in timp ce patrulau prin Argetoaia, in noaptea de 26 spre 27 martie,au observat un autoturism cu numere provizorii, care a pornit in viteza spre Craiova. Politistii au pornit ...