- Ministerul de Interne a finalizat raportul in cazul polițistului acuzat de pedofilie, Eugen Stan, iar in concluziile acestui raport se propune declanșarea cercetarii prealabile fața de nu mai puțin de 18 șefi din Ministerul de Interne. Lista celor considerați vinovați de anchetatori este deschisa…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a amanat rezultatul evaluarii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA). Chiar daca toata opinia publica astepta ca ministrul sa anunțe ce promite de anul trecut, acesta a spus ca abia saptamana viitoare, joi, va oferi raspunsul. „Am revenit in tara desi mai erau si…

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni ca il va chema de urgenta in tara pe ministrul justiției, Tudorel Toader, aflat in vizita de lucru in Japonia, in contextul ultimelor informatii privind situatia de la DNA. “Voi avea o disuctie imediat ce voi ajunge la Guvern si il chem pe ministrul justitiei…

- Romania ar putea avea in curand inca o limba oficiala. Limbajul semnelor ar putea deveni limba oficiala, ceea ce inseamna ca fiecare autoritate publica sa asigure un interpret care sa ajute persoanele in nevoie sa se faca intelese. Totul face parte dintr-un proiect de lege, care urmeaza sa fie depus…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a declarat, referitor la clasarea dispusa ca urmare a prescrierii in dosarul Microsoft, ca este “o grava neglijenta manageriala privind solutionarea cauzelor intr-un termen rezonabil”. “O grava neglijenta manageriala privind solutionarea cauzelor intr-un termen rezonabil!…

- Doi foști polițiști, un procuror și un fost ofițer SRI au fost implicați in protejarea unei rețele de proxenetism din București, care ajunsese la apogeu in perioada 2005-2006 și care a fost controlata de cetațeni chinezi, potrivit unei anchete jurnalistice publicate de site-ul Tolo.ro. Cazul a fost…

- Ministrul propus pentru mediul de afaceri, Radu Oprea, a explicat, vineri seara, in emisiunea „Exces de putere”, moderata de Oana Zamfir și Adrian Ursu, la Antena 3, care este situația sa juridica, dupa informațiile aparute in spațiul public, potrivit carora ar fi trimis in judecata. Radu Oprea a declarat…

- Curtea Constituționala a decis, marți, ca modificarile la Legea 304/2004, privind organizarea judiciara, sunt doar in parte neconstituționale. Au fost admise doar 4 argumente de la ICCJ, iar argumentele PNL au fost respinse. Chestiunile de procedura au fost declarate constituționale. Aspecte cele mai…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a participat, vineri, la instalarea noului sef al Politiei Romane, Catalin Ionita, si a adjunctului sau, Florin Dragnea. Ministrul sustine ca a transmis „asumarea unei misiuni care priveste reforma profunda”. „A fost o discutie prin care am transmis, mai degraba,…

- Ionel Arsene – președinte al PSD Neamț și al Consiliului Județean Neamț – a fost reținut, joi, de procurorii DNA, intr-un dosar in care este acuzat ca ar fi primit mita cu cinci ani in urma. Arsene este acuzat de trafic de influența. Motivul: “proba-regina” a procurorilor este declarația unui martor…

- Chestorul sef de politie Bogdan Despescu, fost sef al Politiei Romane, a adresat miercuri un mesaj colegilor din IGPR, dupa demiterea sa, in care le multumeste acestora pentru sprijinul acordat pe perioada mandatului si tine sa sublinieze ca a dispus in cazul politistului Eugen Stan luarea tuturor…

- Statistica deplorabila a DNA continua și in anul curent, dupa ce 2017 a fost unul plin de dezastre in instanțele de judecata, care au desființat zeci de dosare și au achitat numeroși inculpați. Tribunalul Bucuresti a daramat toata construcția facuta de un procuror din secția condusa de Marius Bulancea…

- Detalii uluitoare despre cariera polițistului-pedofil Eugen Stan – decorat cu „Barbație și Credința” – ies la iveala, dupa publicarea notei-raport transmisa de șeful Poliției Romane premierului Mihai Tudose. In 2007, Stan a furat o mocheta din sediul Parchetului General. Pe care era platit sa-l pazeasca. …

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a primit, luni, trei seturi de documente din partea Poliției Romane, inclusiv nota-raport prezentata, la finele saptamanii de chestorul Bogdan Despescu (șeful poliției) fostului premier Mihai Tudose. Conținutul acesteia din urma va fi analizat de Corpul de Control…

- Cercetare prealabila la Poliția Capitalei Poliția Capitalei. Foto: Agerpres. Ministrul de interne urmeaza sa înceapa o cercetare prealabila cu privire la eventuale abateri disciplinare în cazul actualului adjunct al sefului Politiei, chestorul Mihai Marius Voicu, si a chestorului…

- Șeful Poliției Romane, chestorul Bogdan Despescu, și-a depașit cu mult atribuțiile și traseaza sarcini pentru instituții care nu se subordoneaza Poliției Romane. Mai mult, ordinele lui Despescu merg pana la varful Ministerului Afacerilor Interne. Așa reiese din nota –raport pe care Despescu i-a prezentat-o,…

- Raportul prezentat vineri de seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, premierului Mihai Tudose, arata ca 22 de politisti sunt cercetati disciplinar si a fost sesizat Parchetul General, dupa ancheta facuta in cazul politistului Eugen Stan, acuzat de pedofilie. Dupa inaintarea raportului catre premier,…

- Șeful Poliției, chestorul Bogdan Despescu, a mers, vineri dimineața, la Guvern, pentru o intalnire – fulger cu premierul Mihai Tudose. Despescu i-a inmanat lui Tudose raportul cerut, cu doua zile in urma, privind modul in care au acționat polițiștii și motivele pentru care nu fost luate masuri in cazul…

- Premierul și ministrul de Interne ai României au opinii diferite privind scandalul declanșat de polițistul-pedofil. Arestarea lui Eugen Stan, un polițist care a recunoscut mai multe fapte de pedofilie, „a tulburat țara”, scrie Euronews. Dupa ce a agresat…

- Dialogul dintre ministrul de interne Carmen Dan și premierul Mihai Tudose a fost adus de cel din urma la faza de comunicare prin intermediul rețelelor de socializare, deși ministrul a ales calea comunicarii instituționale publice. Mai mult, premierul se afunda intr-o explicație penibila. Dupa ce, joi…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a anuntat, joi seara, ca nu va demisiona de la conducerea institutiei. Ea a prezentat, in schimb, documentul ce reprezinta acceptul initial al șefului DGA, Catalin Ionita, de a prelua conducerea Politiei Romane, desi ulterior, in urma presiunilor facute asupra…

- Premierul Mihai Tudose a anuntat, miercuri seara, la Antena 3, ca șeful Poliției, chestorul Bogdan Despescu, are la dispoziție o saptamana sa-i prezinte masurile luate pentru remedierea situatiei de la nivelul Politiei Romane, dupa cazul polițistului-pedofil. Tudose a precizat și ca e posibil sa-l demita…

- Vicepreședintele PSD, Rovana Plumb, a reacționat vineri in criza politica din Guvern, generata de refuzul premierului Mihai Tudose de a-l demite pe șeful Poliției, Bogdan Despescu, și s-a poziționat de partea ministrului de interne. “In ceea ce privește modul in care a reacționat ministrul Carmen Dan,…

- Premierul Mihai Tudose a refuzat propunerea inaintata de ministrul de interne Carmen Dan de a-l demite pe șeful Poliției Romane, Bogdan Despescu. Prim-ministrul a anunțat, miercuri, la inceputul ședinței de Guvern, ca a discutat cu Bogdan Despescu, inainte de a lua decizia aceasta, și i-a spus ca intr-o…

- Romania a fost condamnata la CEDO in cazul unui barbat batut de doi polițiști intr-o secție din Capitala, pentru ca nu ar fi vrut sa se legitimeze. Judecatorii pentru drepturile omului au stabilit ca statul roman nu a facut o ancheta efectiva pentru a descoperi si pedepsi vinovatii in cazul unui barbat…

- Premierul Mihai Tudose va avea miercuri o intalnire cu seful Politiei Romane, chestorul Bogdan Despescu, decizia de demitere a acestuia, ceruta de ministrul afacerilor interne, urmand sa fie luata abia dupa aceasta discutie, au declarat surse guvernamentale citate de Mediafax. Carmen Dan a declarat…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a anuntat, marti, ca a transmis premierului solicitarea de a il demite pe seful Politiei Romane, chestorul Bogdan Despescu. Motivul: explicatiile lacunare privind modul in care a fost menținut in sistem politistul reținut pentru pedofilie. “Am transmis premierului…

- Emanuel Rene Vornicu, șef serviciu la Brigada Poliției Rutiere (BPR) a Capitalei, șeful polițistului Eugen Stan reținut pentru pedofilie, a fost demis marți. De asemenea, conducerea Poliției a transmis o informare Parchetului General pentru inițierea unei analize privind modul in care au fost instrumentate…

- Cazul polițistului – pedofil de la Brigada de Poliție Rutiera a Capitalei scoate la lumina mari probleme ale sistemului de ordine publica, in primul rand in ceea ce privește modul in care sunt selectați polițiștii. „Pilele” conteaza, nu competențele sau rezultatele examenelor. Iar testarile psihologice,…

- Vitantis Shopping Center va trece printr-o restructurare substanțiala, inclusiv o reconversie parțiala a utilizarii actuale, a anunțat luni Revetas Capital Advisors. Centrul comercial a fost inaugurat in Septembrie 2008 și a reprezentat, la momentul respectiv, cel mai mare proiect de retail din București,…

- Directorii firmelor din Romania se asteapta la o scadere a activitatii in constructii, la o stagnare in industria prelucratoare, la cresteri usoare in comertul cu amanuntul si servicii in perioada decembrie-februarie si la un avans al preturilor in toate domeniile, potrivit datelor publicate joi de…

- Aproape 4 ani și 8 luni. Atat a durat, doar pe fond, procesul in urma caruia Nelu Iordache, supranumit candva “Regele asfaltului”, a fost condamnat, vineri, pe 22 decembrie, la 6 ani și 3 luni de inchisoare cu executare. Decizia nu este definitiva, dar, prin ea, Tribunalul București a confirmat probele…

- UPDATE Curtea Europeana de Justitie a decis, miercuri, ca UBER este o companie de transport si nu un serviciu digital, asa cum au pretins reprezentantii companiei, transmite BBC News Online. In decizia sa, Curtea Europeana de Justitie a precizat ca serviciile oferite de UBER, “al caror scop este de…

- Unitatile administrativ-teritoriale vor avea de anul viitor un buget minim de functionare de 750 lei pe locuitor, conform unui articol al Legii bugetului pe 2018 adoptat luni in Parlament, suma care nu era precizata in proiectul anterior, potrivit unor surse din Ministerul Finantelor Publice, citate…

- Pensionara Mariana Rarinca a fost condamnata la trei ani de inchisoare cu suspendare, dupa o decizie de achitare, pentru un șantaj de 20.000 de euro pe care nu i-a cerut niciodata. Singura proba in dosar – referitoare la suma de 20.000 euro pe care Rarinca i-ar fi cerut-o fostei șefe a Curții Supreme…

- Meteorologii au emis Cod galben de viscol pentru 16 judete si pentru Bucuresti pana duminica dupa-amiaza. In Banat si in Muntenia viteza vantului va depasi la rafala 90 de kilometri pe ora. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), in judetul Caras-Severin se vor semnala, pana la ora…

- Cel puțin doua instituții de siguranța naționala erau obligate sa asigure securitatea ministrului afacerilor interne, in cazul posibilei interceptari ilegale al acestuia prin sisteme de inregistrare audio. Serviciul de Protecție și Paza, condus de Lucian Pahonțu, și Direcția Generala de Protecție Interna…

- Procurorii anticorupție au instituit masuri asiguratorii asupra bunurilor mobile și imobile deținute de Liviu Dragnea și de ceilalți suspecți din dosarul “Teldrum”, a anunțat, marți, DNA, intr-un comunicat de presa. Redam in continuare comunicatul DNA: Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție…