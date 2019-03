Dobânda la creditele în lei, nouă formulă de calcul Dobanda pentru creditele acordate in moneda nationala va fi compusa dintr-un indice de referinta calculat exclusiv pe baza tranzactiilor interbancare la o anumita perioada, la care creditorul poate sa adauge o anumita marja fixa pe toata perioada derularii contractului, se arata in proiectul de Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative, respectiv pentru modificarea OUG 114/2018. Documentul - publicat marti seara pe site-ul Ministerului Finantelor Publice (MFP) - prevede modificari si pe alineatul 1 al articolului 38 din Ordonanta de urgenta a Guvernului… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

