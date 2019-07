DNA: 65 de inculpaţi în dosare de corupţie, condamnaţi definitiv în iunie Peste 60 de inculpati in dosare de coruptie instrumentate de DNA au fost condamnati in luna iunie prin 28 de hotarari judecatoresti definitive, printre acestia aflandu-se magistrati, un rector si un sef de cabinet al ministrului de Interne.



Potrivit unui comunicat al DNA transmis marti AGERPRES, in cursul lunii iunie, in dosare de coruptie instrumentate de procurorii anticoruptie, au fost condamnati definitiv 65 de inculpati, iar pedepsele dispuse de judecatori fata de acestia variaza intre 8 ani si 2 luni inchisoare si 4 luni cu amanarea pedepsei.



