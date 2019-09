Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul Medical MedLife, liderul pietei de servicii medicale private din Romania, a anuntat achizitionarea pachetului majoritar al societatii medicale Onco Team Diagnostic, adaugand astfel in portofoliul de achizitii primul laborator cu profil de anatomie patologica si biologie moleculara, arata un…

- Paradoxul pietei romanesti de capital este ca prea putini investitori au fost prezenti in piata intr-un moment in care vorbim de maxime istorice pentru anumiti indici, este de parere Adrian Tanase, CEO Bursa de Valori Bucuresti (BVB).

- Transportatorul national de energie electrica, Transelectrica, a obtinut in primele sase luni ale anului un profit net de 30 de milioane de lei, in scadere cu 69% fata de perioada similara a anului trecut, potrivit raportului remis Bursei de Valori Bucuresti. Profitul operational EBIT…

- Perspectiva unor alegeri anticipate, in toamna, cand Italia ar trebui sa finalizeze viitorul sau buget, dupa ce a evitat la limita lansarea unei proceduri disciplinare de catre Comisia Europeana din cauza deteriorarii finantelor publice, a dus vineri la cresterea semnificativa a randamentelor obligatiunilor…

- OMV Petrom a afisat un profit net in crestere cu 53% dupa primele sase luni ale acestui an, rezultatul net fiind de 1,975 miliarde de lei, fata de 1,288 miliarde de lei in perioada similara a anului trecut, potrivit rezultatelor financiare transmise miercuri Bursei de Valori Bucuresti. …

- Capitalizarea companiilor listate pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti a depasit 170 de miliarde de lei in aceasta saptamana, chiar daca valoarea tranzactiilor s-a diminuat aproape la jumatate fata de saptamana precedenta, ajungand la 152,24 milioane de lei, potrivit statisticilor BVB.…

- Actiunile iHunt intra marti la tranzactionare pe Sistemul Alternativ al Bursei de Valori Bucuresti, acesta fiind primul retailer online si producator de telefoane mobile care se listeaza la BVB. Potrivit unui anunţ publicat pe site-ul Bursei, listarea iHunt la BVB a fost intermediată de SSIF…

- Segmentul obligatiunilor intra intr-o etapa de diversificare fara precedent pentru piata locala de capital prin faptul ca investitorii care aveau acces pana acum la obligatiuni corporative, municipale si guvernamentale, pot tranzactiona de miercuri primele obligatiuni ipotecare, a declarat, miercuri,…